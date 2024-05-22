Киев может получать доходы от активов РФ в ЕС уже с июля

Из полученных средств 90% планируется выделить на поставки военной помощи, 10% направят в бюджет ЕС для долгосрочной поддержки Украины.

Средства из доходов от замороженных в странах Евросоюза активов Банка России станут доступны для передачи Украине с июля 2024 года, выплата будет производиться два раза в год, сообщила Еврокомиссия во вторник, 21 мая.

Распределение средств будет пересматриваться ежегодно, а первый пересмотр состоится 1 января 2025 года, отмечается в сообщении Еврокомиссии. "EС выбрал путь вперед, который является юридически обоснованным и гибким, чтобы поддержка могла адаптироваться к наиболее насущным потребностям Украины", - заявил зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис. По его словам, Еврокомиссия "продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был произведен уже в июле".

90% полученных средств в этом году планируется выделить на поставки военной помощи через Европейский фонд мира. Остальные 10% направят в бюджет ЕС для дальнейшего распределения по программе долгосрочной поддержки Украины, включая восстановление страны после окончания войны, следует из сообщения Еврокомиссии.

Евросоюз одобрил помощь Украине доходами от замороженных активов РФ

Ранее стало известно, что Евросоюз одобрил использование прибыли от замороженных активов Центробанка России для поддержки и восстановления Украины. В ЕС заморожены около 210 миллиардов евро активов РФ. В 2024 году объем доходов от этих активов, как ожидается, составит до 3 миллиардов евро.

Киеву предоставят чистую прибыль от активов, полученную с 15 февраля 2024 года, пишет агентство Bloomberg. С этого дня замороженные российские активы принесли около 557 миллионов евро прибыли, следует из отчетности бельгийского депозитария Euroclear за первый квартал. По данным Bloomberg, заблокированные активы РФ могут ежегодно приносить около 5 миллиардов евро прибыли.

Депозитарий сохранит прибыль, полученную до 15 февраля, для покрытия различных рисков, в том числе связанных с судебными исками в России, поясняет Bloomberg. План Брюсселя включает механизм, позволяющий Euroclear удерживать больше средств, если их объем будет недостаточным для урегулирования неожиданных рисков.