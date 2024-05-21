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ФРГ готова поддержать план США по использованию активов РФ

Сергей Ромашенко
21 мая 2024 г.

План США предусматривает передачу Украине 50 млрд долларов из доходов, полученных от замороженных средств РФ. Согласие Германии приблизит США к передаче Киеву нового пакета помощи, сообщил Bloomberg.

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В Германии готовы поддержать план США по передачу российских денег Украине
В Германии готовы поддержать план США по передачу российских денег УкраинеФото: Europapress/dpa/picture alliance

Германия готова поддержать план США по использованию доходов, полученных от российских активов, которые были заморожены после вооруженного вторжения России в Украину, сообщило во вторник, 21 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно инициативе, Украине будет передано 50 млрд долларов.

Как отмечает агентство, согласие Берлина может стать решающим и приблизит Вашингтон к передаче Киеву нового пакета помощи. В то же время собеседники Bloomberg считают маловероятным, что Германия примет окончательное решение до саммита лидеров стран "большой семерки" (G7) в середине июня. Они также полагают, что реализация инициативы начнется не ранее будущего года.

От решения стран G7, подчеркивает Bloomberg, зависит финансовая жизнеспособность Украины до конца текущего года. Вопрос использования замороженных активов России также стал более актуальным на фоне ноябрьских выборов президента США.

Обеспокоенность по поводу планов США

Некоторые предыдущие предложения США об использовании замороженных российских активов вызвали обеспокоенность в Евросоюзе из-за угрозы негативного влияния на финансовую стабильность. При этом план по передаче Украине доходов от российских активов в ЕС восприняли более позитивно. Некоторые страны "семерки" уже согласилась использовать этот вариант, предполагающий передачу средств Украине дважды в год.

Параллельно продолжается обсуждение долгосрочного использование доходов от российских активов. В случае прекращения войны эти средства предлагается передать на восстановление Украины. В то же время вариант возможной выплаты репараций со стороны Москвы и дальнейшего использования уже полученных доходов еще не согласован.

8 мая страны ЕС предварительно согласовали механизм использования замороженных российских активов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) тогда говорил, что Евросоюз договорился направить на военные нужды Украины до 90 процентов прибыли с активов РФ. По сведениям Reuters, Россия в ответ может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных "недружественных" инвесторов, которые хранятся на спецсчетах типа "C". По различным оценкам, на этих счетах могло накопиться до одного триллиона рублей.

 

 

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19 января 2024 г.30:35 мин.

Статья Bloomberg

www.bloomberg.com