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В Эстонии разрешили передавать Киеву замороженные активы РФ

Сергей Ромашенко
15 мая 2024 г.

Парламент Эстонии принял закон, позволяющий передавать Киеву активы лиц, участвующих в агрессии против Украины. Решения о передаче имущества будут приниматься министерством иностранных дел без постановления суда.

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Здание парламента в Таллине
Здание парламента в ТаллинеФото: picture-alliance/dpa

Парламент Эстонии на заседании в среду, 15 мая, утвердил инициированный правительством закон об использовании замороженных активов России для оказания помощи Украине. За принятие закона проголосовали 65 депутатов из 101, против высказались лишь трое. В результате Эстония стала первым в мире государством, принявшим подобный правовой акт.

"Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, предусматривающий ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей", - пояснил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Террас. По его словам, "активы, которые уже были заморожены под международными санкциями и которыми их владельцы все равно не смогут воспользоваться или распорядиться, могут быть использованы для компенсации ущерба, причиненного войной в Украине".

Согласно принятому закону, конфискации и передаче Украине может быть подвергнуто имущество людей и предприятий, "способствовавших противоправной деятельности России". Для принятия решения о конфискации необходимо наличие доказанного ущерба, который требует компенсации в соответствии с нормами международным правом. Связь между владельцем имущества и противоправным деянием тоже должна быть доказана.

Механизм изъятия и передачи активов РФ Украине

Для запуска механизма конфискации нужно, чтобы пострадавшее государство предъявило агрессору формальное требование, а тот не удовлетворил предъявленные претензии в разумные сроки. После этого пострадавшее государство должно будет обратиться к Эстонии, и та уже запустит соответствующую процедуру.

Примечательно, что решение о передаче имущества будет приниматься министерством иностранных дел без постановления суда. В то же время владелец конфискованных активов будет иметь право оспорить изъятие в судебном порядке.

На Западе возможность конфискации замороженных активов Банка России, хранящихся в депозитариях Европы и США, обсуждалась в 2022 года. К весне текущего года эта идея фактически сошла на нет, поскольку для ее реализации не удалось найти юридических оснований. Вместо этого страны G7 договорились передавать Украине прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ. Послы стран ЕС после многонедельных переговоров 8 мая согласовали условия использования процентов от российских активов для военной помощи Украине и ее восстановления.

 

 

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