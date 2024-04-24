Все больше евродепутатов - за конфискацию активов РФ

Одних доходов от замороженных активов РФ мало - как для помощи Украине, так и для восстановления справедливости, считают многие евродепутаты. В Европарламенте звучат многочисленные призывы к конфискации 300 млрд евро.

В Европарламенте прошли дебаты об использовании замороженных активов Центрального банка РФ "для поддержки победы и восстановления Украины". Подавляющее большинство депутатов в ходе дискуссии во вторник, 23 апреля, поддержали предложение Еврокомиссии передать сверхприбыль от этих активов на военную помощь Украине.

Жозеп Боррель Фото: Michel Christen/European Union 2024

Это предложение вновь подробно изложил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель: 90 процентов от этой суммы - речь идет примерно о 3 млрд евро в год - пойдут на вооружения для Украины, "чтобы остановить ее дальнейшее разрушение". Эти средства будут переданы Киеву через Европейский фонд мира (ЕФМ). "Мы не можем использовать бюджет Евросоюза для закупки оружия. Именно поэтому мы создали ЕФМ - он не является частью европейского бюджета, это межправительственный фонд, поэтому у него нет таких ограничений", - пояснил Боррель.

Оставшиеся десять процентов будут направлены в бюджет ЕС и переданы Украине для восстановления и поддержки ее оборонной промышленности. Верховный дипломат Евросоюза многократно подчеркнул, что эта инициатива касается исключительно доходов от замороженных активов РФ, а не самих активов. Однако многие парламентарии настаивают, что этого недостаточно. Они привели различные аргументы в пользу конфискации всей суммы российских активов для поддержки Украины - в мире их примерно 300 млрд евро, из которых около 220 млрд - в Евросоюзе.

Конфискация активов РФ как контрмера

Андрюс Кубилюс Фото: Michel Christen/European Union 2024

Международное право и рекомендации ООН предусматривают, что государства могут использовать контрмеры в ответ на международно-противоправные действия другого государства с целью заставить агрессора выполнять свои юридические обязательства, заявил спецдокладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс, выступавший от имени группы Европейской народной партии - крупнейшей политической группы в парламенте ЕС. Он считает, что именно инструмент контрмер позволит ЕС конфисковать все замороженные активы РФ и использовать их для поддержки и военных нужд Украины.

"Опасения, что такая конфискация запрещена международным принципом правового иммунитета, применимого к государственным активам, совершенно ошибочны", - убежден спецдокладчик по России. Эта мера позволила бы временно, пока Москва не начнет вновь соблюдать нормы международного права, игнорировать правила о государственном иммунитете и изымать замороженные активы с помощью законодательных или исполнительных актов, принятых в соответствии с национальными правилами. Кубилюс напомнил, что США использовали аналогичные механизмы против госсредств Ирана в 1981 году и Ирака в 1992 году, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный Кувейту. А теперь, после одобрения Конгрессом, администрация США применит этот механизм для конфискации 20 млрд долларов российских активов, замороженных на территории Соединенных Штатов.

С Кубилюсом согласился испанский депутат Доменек Руис Девеса. "Необязательно ссылаться на закон и принцип иммунитета в контексте государства-агрессора, которое фактически было осуждено Генассамблеей ООН, - сказал он. - Я думаю, что доктрина контрмер представляет собой более чем адекватную правовую основу для принятия мер, которые позволили бы нам задействовать как сами активы, так и полученные от них проценты, что, собственно, и намерен сделать Конгресс США".

Заморозить активы российских олигархов

Многие юридические анализы пришли к выводу о возможности конфискации российских замороженных активов, заявил выступавший от имени группы альянса социалистов и демократов Влодзимеж Цимошевич. "Некоторые критики конфискации госактивов говорят, что это нарушит работу финансовых рынков и приведет к выводу активов такими странами, как Китай. Но куда в таком случае пойдут эти активы? В этом нет никакого смысла", - полагает он. В то же время альтернативная идея передачи Украине прибыли с замороженных российских активов в течение десяти и более лет также кажется ему целесообразной.

Бронис Ропе Фото: Michel Christen/European Union 2024

Использовать все замороженные активы российского центрального банка и доходы от них предложил и литовский депутат Бронис Ропе. "Более того, мы должны уже сейчас предпринять шаги, чтобы заставить Россию заплатить и за весь тот ущерб, который она нанесла Украине", - подчеркнул он.

По мнению латвийского парламентария Иварса Ийябса, даже если 300 млрд замороженных активов РФ будут конфискованы и помещены в международный фонд для компенсации и возмещения ущерба, этого все равно мало. "Такие же суммы лежат на счетах российских олигархов. Не будем наивными в этом вопросе: они - агенты Кремля и дезинформации. Это люди, которые очень близки к Путину. Мы должны добиться того, чтобы активы всех этих людей также были заморожены", - заявил он.

Инесе Вайдере Фото: Michel Christen/European Union 2024

Заморозить активы российских олигархов предложила и его землячка Инесе Вайдере. "Вы только посмотрите на здания, принадлежащие олигархам, на их недвижимость, яхты! Мы уже работаем над рядом предложений, чтобы понять, как можно конфисковать эти активы и передать их Украине, - сказала она. - Еврокомиссия работает, но нам нужны более быстрые результаты. Нам не стоит бояться более дерзких решений".

Не дожидаться окончания войны

Над законопроектом о конфискации активов работает Эстония, напомнил депутат из этой страны Рихо Террас, и ЕС следует заняться тем же: "Замороженные российские активы должны быть ликвидированы, а полученные деньги - отправлены в Украину в качестве авансового платежа за ущерб от войны". Он считает, что дожидаться окончания войны бессмысленно. Кроме того, по мнению Терраса, выплата репараций на постоянной основе послужит сдерживающим фактором для агрессора.

Использовать замороженные активы РФ в качестве залога для долгосрочных кредитов Украине предложил бельгийский парламентарий и бывший министр финансов Йохан Ван Овертельдт. "Жители Европы все чаще спрашивают себя: почему мы должны платить за войну, которую ведет Россия? Раз в нашем распоряжении есть активы государства-агрессора, мы должны их использовать", - отметил поляк Марек Белька.

"Воровство" и "пиратство"?

Катарина Рот-Неведялова Фото: Michel Christen/European Union 2024

Неправильным назвала использование российских замороженных активов независимая словацкая депутатка Катарина Рот-Неведялова. "Я могу быть здесь одиноким голосом, но мы должны заменить наши эмоции прагматизмом и здравым смыслом. Нельзя отвечать на нарушение международного права, нарушая международное право", - заявила она. Многие депутаты подчеркивали, что, передавая Украине сверхприбыль от замороженных российских активов, ЕС должен оставаться в четком правовом поле.

Двое ирландских парламентариев от Левой партии, которые в таких дебатах обычно занимают пророссийскую позицию, высказались подобным образом и на этот раз. Клер Дэйли назвала предложение Еврокомиссии воровством, а потенциальную конфискацию активов - государственным пиратством, которое "только вызовет ответную реакцию". А по мнению ее коллеги Мика Уоллеса, подобный шаг "будет способствовать дальнейшему беззаконию и полному развалу многосторонних отношений".

Закрывая дебаты, Жозеп Боррель заверил, что пока Евросоюз не собирается конфисковать замороженные активы Центробанка РФ, "потому что нет достаточной ясности о том, что мы можем делать, а что нет". "Конечно, мы были бы очень рады, если бы смогли взять эти 300 миллиардов евро, - сказал Боррель. - Мы продолжим изучение этого вопроса и обратимся за юридической помощью, чтобы понять, что еще возможно сделать".