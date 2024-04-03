Politico: "Друзья России" призывают ЕС не изымать ее активы

Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают чиновников Евросоюза отказаться от идеи конфисковать замороженные активы России и продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании в этом вопросе. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico в среду, 3 апреля.

По словам одного из собеседников издания, Китай, Саудовская Аравия и Индонезия "очень скептически относятся к идее" изъятия активов, поскольку "это создаст прецедент". Эти страны будут бояться, что они могут оказаться следующими, пишет Politico. Высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС, предположил в разговоре с изданием, что Россия могла попросить дружественные ей страны "поднять этот шум".

Конфискация активов может также повлечь за собой юридические проблемы для этих стран. По словам чиновников, знакомых с ходом разбирательства, российские компании уже подали более 100 исков в национальные суды с требованием разблокировать западные активы, которые в настоящее время заморожены в России. Еще один аргумент этих стран против конфискации активов заключается в том, что это может затянуть войну и заставить их принять чью-либо сторону вопреки своему желанию.

Замороженные активы РФ в Евросоюзе

С начала российского вторжения в Украину в западных странах остаются замороженными около 280 млрд евро российских активов. Большая часть из них - около 210 млрд евро - хранится в Евросоюзе. В ЕС обсуждается механизм передачи Украине доходов от инвестиций этих активов.

По одному из планов ЕС планирует передать Киеву доходы от этих замороженных активов после вычета налогов, что составит 2,5-3 млрд евро в 2024 году. Затем каждый год, в зависимости от процентных ставок, Украине будут поступать сопоставимые суммы.

В конце марта стало известно, что Евросоюз не будет передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от инвестирования замороженных российских активов в 2022 - 2023 годах. Деньги останутся у брюссельского депозитария ценных бумаг Euroclear в качестве страховки на случай судебных исков со стороны Москвы.

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