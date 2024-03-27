ЕС не отдаст Украине 5 млрд евро доходов от активов России

По данным Politico, 5 млрд евро останутся в ЕС для оплаты судебных тяжб с Москвой. Россия пообещала оспаривать в судах любые действия с ее замороженными активами.

Евросоюз не будет передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от инвестирования замороженных российских активов в 2022 - 2023 годах. Деньги останутся у брюссельского депозитария ценных бумаг Euroclear в качестве страховки на случай судебных исков со стороны Москвы, сообщило в среду, 27 марта, издание Politico со ссылкой на письменный ответ Euroclear.

"Прибыль за 2022 - 2023 годы, связанная с российскими замороженными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках "обычного бизнеса". Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до получения дальнейших указаний. Данные средства будут использованы для покрытия расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг из-за войны в Украине", - пояснили в Euroclear.

"Юридическое минное поле"

Министр юстиции Украины Денис Малюська не согласен с такой аргументацией, подчеркивая, что 5 млрд евро - непомерно большая сумма для страховки на случай судебных тяжб. Он также отметил, что Euroclear понес прямые убытки из-за войны в Украине лишь на 34 млн евро. В то же время эксперты-юристы предупреждают, что конфискация российской прибыли задним числом стала бы "юридическим минным полем".

Согласно планам Еврокомиссии, на помощь Украине могут переводиться лишь доходы от замороженных средств ЦБ России за вычетом налогов, полученные после 15 февраля 2024 года. 90 процентов от этой суммы хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а остальные 10 процентов - на восстановление Украины. Эта схема должна еще получить единогласное одобрение всех стран ЕС, но окончательного консенсуса в Евросоюзе пока не достигнуто.

Чтобы начать передачу доходов Украине, Еврокомиссия предлагает, во-первых, заставить центральные депозитарии регистрировать все эти исключительные доходы от российских активов отдельно, чтобы можно было четко их идентифицировать в системе бухучета. А, во-вторых, эту прибыль с 12 декабря 2023 запрещено распределять среди акционеров и других заинтересованных лиц. Еврокомиссия распорядилась, чтобы все суммы полностью оставались внутри центрального депозитария. Предложение Еврокомиссии содержит оговорку, что речь идет только об определенных суммах, "что на практике означает, что это будет касаться только Euroclear", сообщил чиновник в Брюсселе.

Politico, ссылаясь на источник в правительстве Бельгии, сообщает, что по состоянию на февраль Россия подала уже 94 судебных иска против Euroclear, действующего на основании бельгийского законодательства, добиваясь возврата замороженных средств российского Центробанка.

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