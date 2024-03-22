Шольц ожидает быстрого использования прибыли от активов РФ

Канцлер ФРГ заявил, что правовая основа для использования прибыли от замороженных активов РФ уже заложена. Теперь можно будет быстро закупить на них оружие для Украины, считает он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) полагает, что прибыль от замороженных в ЕС российских активов можно будет быстро использовать для закупки вооружений для Украины. "Правовую основу мы уже создали. Поскольку прибыль в наличии, ее не нужно выискивать и известно, где она находится, все произойдет быстро", - сказал он по завершении саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 22 марта.

По словам Шольца, теперь Еврокомиссия создаст базу для использования этих средств. Саммит ЕС дал политический ориентир, чтобы использовать прибыль от российских активов преимущественно для закупки вооружений, и это "гигантский прогресс", отметил канцлер ФРГ.

По словам европейских дипломатов, сопротивление со стороны Венгрии и ряда нейтральных стран ЕС можно будет преодолеть, если договориться, что на закупку оружия будет уходить не сто, а только 90 процентов денег, а остальное - на другие проекты.

Законность использования прибыли

На фоне критики со стороны России Шольц подчеркнул, что в правовом отношении все будет безупречно, если использовать не сами российские активы, а только прибыль от них. "Прибыль от активов, замороженных после российского нападения на Украину, не принадлежит никому. Поэтому Евросоюз может ее конфисковать и использовать", - уверен федеральный канцлер.

Олаф Шольц скептически отнесся к предложению Бельгии и США создать на прибыль от российских активов специальный фонд, который позволит получить еще больше денег для Украины. "Я думаю, что будет правильно напрямую использовать эти деньги, а не создавать новые конструкции", - сказал он.

Пошлины на российское зерно

В качестве уступки Украине Евросоюз согласился ввести пошлины на импорт зерна из России. "Устрашающе высокие пошлины сделают ввоз этих продуктов нерентабельным", - сказал зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Отто Шольц назвал это решение правильным.

В поле зрения европейских таможенников попадут зерно, зерновые продукты и растительные масла из России и Беларуси. До сих пор эта продукция ввозилась в ЕС практически беспошлинно. Теперь же на эти продукты могут быть введены пошлины до 95 евро за тонну, что равносильно повышению ввозного тарифа на 50 процентов.

Исключения будут сделаны лишь для продуктов, которые предназначены для продажи в Африке и Азии: Евросоюз не желает создавать впечатление, будто он искусственно создает голод на так называемом "глобальном Юге", отмечает агентство AFP.

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