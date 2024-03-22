США предлагают выпустить облигации для помощи Украине

Предполагается, что облигации будут обеспечены прибылью от 280 млрд долларов активов РФ, замороженных странами G7 и Евросоюзом. Ряд стран "семерки", включая Германию и Францию, настороженно отнеслись к этой идее.

США предложили союзникам по "Большой семерке" (G7) создать специальный механизм для выпуска облигаций на 50 млрд долларов, выручка от которых будет направлена на поддержку Украины. Как сообщает агентство Bloomberg в четверг, 21 марта, предполагается, что облигации будут обеспечены прибылью от 280 млрд долларов российских активов, замороженных странами G7 и Евросоюзом.

При том, что обсуждение находится на первоначальной стадии, ряд стран G7, включая Германию и Францию, настороженно отнеслись к этой идее, хотя, как отметил один из источников агентства, предлагаемый механизм может принести "гораздо больше, чем 50 млрд долларов".

ЕС ищет механизм использования средств

Поступления от предполагаемого размещения облигаций могли бы составить порядка 60 млрд долларов, то есть ту сумму, которую Вашингтон не может выделить Украине в качестве военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США.

В свою очередь заблокированные в ЕС активы России приносят около 3,6 млрд долларов прибыли в год. В Брюсселе уже более полутора лет пытаются найти способ использовать эти средства для помощи Украине.

20 марта Еврокомиссия предложила пустить 90 процентов получаемой прибыли на оказание военной помощи Украине. Подобная мера могла бы принести Киеву около 3 млрд евро в год. Оставшиеся 10 процентов планируется перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Если Совет ЕС утвердит данное предложение, а для этого он должен проголосовать единогласно, то первые средства Украине могут передать уже в июле 2024 года. Предполагается, что транши будут направляться два раза в год.

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