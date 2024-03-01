Байден ожидает от стран G7 решения по применению активов РФ

Президент США надеется, что страны "большой семерки" примут решение об использовании замороженных российских активов к саммиту G7, который пройдет в июне в Италии, сообщает Bloomberg.

Президент США Джо Байден ожидает, что страны "большой семерки" примут решение об использовании замороженных российских активов к саммиту G7, который пройдет в июне 2024 года в Италии. Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 1 марта, со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, глава Белого дома рассчитыват на использование замороженных активов Центробанка России для финансирования украинского бюджета, а впоследствии - для восстановления Украины. При этом Байден не считает, что использование замороженных средств на эти цели может означать отказ в дополнительной помощи Украине.

В "большой семерке" есть разногласия по этому вопросу

По данным Bloomberg, помимо США, представители Великобритании и Канады в G7 полагают, что замороженные российские средства нужно конфисковать. Однако Франция и Германия против конфискации. Они опасаются ответных мер РФ и негативного влияния на финансовую стабильность европейской экономики, в том числе на статус евро как резервной валюты, отмечают в издании. Этот вопрос будет решаться на саммите в июне.

При этом чиновники всех стран G7 сходятся во мнении, что замороженные активы России должны оставаться для нее недоступными, если она "не пообещает помочь в восстановлении Украины".

Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов РФ

Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление, которое создает правовую базу для использования прибыли от замороженных активов Центрального банка России для Украины. Документ разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

После российского военного вторжения в Украину Брюссель ввел уже 13 пакетов санкций в отношении Москвы. По оценке Еврокомиссии, в рамках рестрикций в ЕС были заблокированы активы Центробанка РФ на около 210 млрд евро, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций.

В конце декабря 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков угрожал "серьезными последствиями" за изъятие замороженных российских активов. По его словам, Россия в таком случае ответно конфискует доступные западные средства, хранящиеся в стране. По данным Bloomberg, российские власти готовятся к судебному разбирательству на случай конфискации странами G7 замороженных активов Центробанка.

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