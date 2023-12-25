Набиуллина: Отключение SWIFT и заморозка активов болезненны

Отключение России от международной банковской системы SWIFT до сих пор является нерешенной проблемой для российского финансового сектора, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Первое за почти два года с начала войны РФ против Украины интервью Набиуллиной было опубликовано на сайте издания в понедельник, 25 декабря.

По словам главы Банка России, российский регулятор был готов к части ограничений, введенных странами Запада против Москвы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она объясняет это тем, что Центробанк оценивал риски ужесточения санкций с 2014 года, когда Москва столкнулась с международным давлением из-за аннексии Крыма. Тем не менее некоторые новые ограничения создали проблемы для российского финансового сектора, которые РФ пока решить не смогла.

Первой из них Набиуллина называет отключение России от SWIFT. Хотя угроза этого существовала уже с 2014 года и в РФ на фоне нее выстраивали национальную платежную инфраструктуру, проблемой стала именно невозможность трансграничных переводов. "Да, выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но это остается еще проблемой для многих предприятий", - цитирует РБК главу ЦБ РФ.

Заморозка резервов Банка России и российских инвесторов - болезненная тема

По словам Набиуллиной, заморозка резервов российского Центробанка за рубежом стала "очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов". России же удалось снизить негативные последствия от этих санкций с помощью плавающего курса и ограничений на продажу валюты, которые были приняты весной 2022 года.

"Очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц - миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами", - добавила Набиуллина.

Она отмечает, что России нужно готовиться к усилению санкционного давления, даже если "есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено".

Кроме того, в странах Запада в последние недели усилилось обсуждение конфискации замороженных активов РФ. Так, Германия изучает возможность конфискации 720 млн евро, принадлежащих Мосбирже. Подобные действия в отношении российских активов обсуждают и США с союзниками, писала газета The New York Times. Речь идет о более 300 млрд долларов, которые планируется направить на военную помощь Украине.

Евросоюз с января запретит импорт алмазов из России

Ранее в декабре страны Евросоюза согласовали принятие 12-го пакета санкций против РФ, призванных "еще больше ослабить способность России вести агрессивную войну" в Украине.

Среди новых ограничительных мер - введение с 1 января постепенного запрета на импорт алмазов из РФ, а также требование к европейским компаниям предоставлять доказательства того, что они придерживаются "ценового потолка" на нефть из РФ, введенного странами Запада.

ЕС был основным рынком продажи алмазов для РФ, следует из данных российского информагентства "Интерфакс". При общей оценке доходов от экспорта алмазов в 4 млрд евро в год для РФ одна только Бельгия закупала их в России на 1,8 млрд евро.

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