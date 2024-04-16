ПАСЕ призвала конфисковать государственные активы России

Совет Европы должен возглавить процесс конфискации российских государственных активов и их использование для восстановления Украины через специально созданный международный компенсационный механизм. Об этом говорится в резолюции "Поддержка восстановления Украины", единогласно принятой во вторник, 16 апреля, в Страсбурге во время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ассамблея призывает страны, на территории которых были заморожены активы российского Центробанка, начать сотрудничество "для быстрой передачи этих активов международному механизму компенсации". ПАСЕ считает, что этот механизм должен быть создан под эгидой Совета Европы. Он должен будет включать в себя международный трастовый фонд, аккумулирующий все государственные активы России, замороженные на территории стран-членов Совета Европы (СЕ) и государств, не входящих в его состав. А также "непредвзятую и эффективную" международную комиссию, которая будет рассматривать иски, поданные физическими и юридическими лицами Украины, пострадавшими от российской агрессии.

Государство-агрессор обязано выплатить репарации

В резолюции, подготовленной докладчиком от Европейской народной партии, представителем албанской делегации Лулзимом Башой, выражается "глубокая обеспокоенность масштабными разрушениями и тяжелыми страданиями, причиненными Украине и ее народу" вторжением России, продолжающимся с 2014 года и повлекшим за собой материальные и человеческие потери, грубые нарушения прав человека и многочисленные военные преступления.

По мнению ПАСЕ, Совет Европы должен играть ведущую роль в координации усилий по восстановлению Украины, "поскольку рекомендует конфисковать российские государственные активы и использовать их на восстановление Украины". "Такие действия преследуют тройную цель: поддержка Украины, гарантия ответственности РФ и сдерживание любой вероятной агрессии в будущем".

"Неучастие России в урегулировании международных споров" не позволяет обеспечить выплату репараций Украине через традиционные правовые каналы. Однако ПАСЕ напоминает, что РФ как государство-агрессор обязана предоставить полную компенсацию за ущерб, "вызванный ее международно-противоправными действиями, включая разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономические трудности и прочее".

Конфискация – контрмера против государства, нарушающего право

В целом Запад заморозил около 300 миллиардов долларов государственных активов России, которые "должны быть доступны для восстановления Украины". Среди стран ЕС в настоящее время нет единой позиции по конфискации этих активов в пользу Украины. Однако ПАСЕ имеет по этому поводу четкую позицию. "В соответствии с международным правом государства имеют полномочия принимать контрмеры против страны, грубо нарушившей международное право. Пришло время для государств-членов Совета Европы перейти от санкций к контрмерам", - отмечается в резолюции.

Согласно международному праву, контрмеры направляются на то, чтобы "побуждать государство-нарушителя прекратить свое противоправное поведение или выполнить обязательства, вызванные таким поведением, например, выплатить компенсацию за нанесенный ущерб". Одной из причин, сдерживающих западные страны от конфискации государственных активов, является принцип суверенного иммунитета, согласно которому государство и его имущество не могут подчиняться суду иностранного государства. Однако ПАСЕ отмечает, что легитимность рекомендуемых ею контрмер "остается неоспоримой в рамках суверенного иммунитета".

Спикер Верховной рады попросил ПАСЕ о помощи

Перед началом дебатов, на обсуждение которых был вынесен текст резолюции, к депутатам ПАСЕ обратился председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Его речь была эмоциональной и не оставила равнодушным никого из присутствующих.

По словам спикера украинского парламента, он приехал в Страсбург, чтобы "заглянуть в глаза каждого" члена ПАСЕ, поблагодарить тех, "кто без устали помогает" Украине, и "попросить о помощи тех, кто может помочь, но почему-то до сих пор этого не сделал". "Я прошу вас от имени уставшего, но несгибаемого украинского солдата, который уже третий год не покидает свой окоп, хотя сегодня ему не хватает боеприпасов, от имени матери, которая не может защитить свое дитя от российских ракет в Харькове, Сумах, Киеве, Запорожье , Одессе, Херсоне и по всей Украине, я обращаюсь к вам от имени украинских учителей, врачей, спасателей, от имени украинского парламента, с молчаливой молитвой по всем погибшим, от имени всех раненых, искалеченных, но не покоренных", - сказал Стефанчук.

Он считает, что время на размышления западных партнеров, "давать ли Украине оружие или нет, уже истекло", и "мы должны действовать немедленно". Несмотря на то, что ПАСЕ не имеет мандата на решение вопросов в сфере обороны, Стефанчук убежден, что депутаты Ассамблеи могут повлиять на решения правительств стран, которые они представляют, по поводу предоставлении оружия для Украины.

Восстановить Украину и компенсировать все убытки, причиненные российской агрессией, невозможно до тех пор, пока Россия не будет побеждена, заявил во время дебатов британский депутат-консерватор Дэвид Бленсатра. Он призвал США и европейские страны "помочь всем возможным оружием Украине", чтобы "вместе победить Россию". Политик убежден, что 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ "никогда не должны быть возвращены" Москве. По его словам, "разные юристы и финансовые институты не должны убедить нас", что конфискация российских активов не имеет прецедентов, и потому это невозможно сделать.

К полной солидарности с Украиной призвал и испанский депутат от Европейской народной партии Пабло Хиспан. "Мы все должны приложить усилия для поражения России и продемонстрировать свою преданность этой цели", - заявил политик. Пока Украина борется на поле боя, "нам нужно поддерживать ее экономику, финансовые и общественные службы, энергетику". "Мы должны это делать до тех пор, пока Россия не проиграет", - заявил Хиспан.

Компенсация ущерба, нанесенного российской агрессией, должна происходить за счет конфискованных активов РФ через специально созданный международный механизм, убежден и представитель группы либералов от Франции Клод Керн. "Мы переживаем поворотный момент нашей истории и должны продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Керн.

Швейцарский депутат-социалист Пьер-Алан Фридез признал, что на него большое впечатление произвели изображение уничтоженного россиянами Мариуполя. По его словам, для возобновления "разрушительных последствий российской агрессии" понадобятся значительные финансовые ресурсы. По мнению политика, за восстановление должен заплатить тот, кто стал причиной разрушений. "Использование замороженных активов - приоритет, и нам нужно найти законные пути, чтобы использовать российские активы", - подчеркнул Фридез.