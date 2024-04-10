Как Германия хочет привлечь бизнес к восстановлению Украины

По оценкам Всемирного банка на послевоенное восстановление Украины потребуется не менее 486 млрд долларов. Сумма - не подъемная для государственных бюджетов стран, поддерживающих Украину в отражении полномасштабной российской агрессии. Понимая это, правительство Германии на своем заседании в среду, 10 апреля, одобрило программу мер, направленных на привлечение к восстановлению разрушенного войной народного хозяйства Украины частных инвестиций, а также средств филантропов и различных фондов.

Без частных капиталов не обойтись

"Содействие стабильной демократической и экономически процветающей Украине отвечает интересам Германии, - заявила на правительственной пресс-конференции заместительница официального представителя канцлера Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). - Нанесенные Украине агрессивной войной России ущерб и потери колоссальны, и только за счет бюджетных средств их возместить невозможно".

Восстановительные работы во Львове после российского авианалета Фото: Hector Adolfo Quintanar Perez/ZUMA/IMAGO

Одобренная правительством программа мер предусматривает, в частности, содействие частным инвестициям как самих украинских, так и немецких, а также других зарубежных предпринимателей. По словам Хоффман, на улучшение инвестиционных условий, например минимизацию рисков и доплаты к капиталовложениям, пойдут и 7 млрд евро из фонда Евросоюза, созданного для помощи Украине.

Уроки немецкого экономического чуда

Кроме того, в самой Украине на базе существующего с 1999 года германо-украинского фонда Business Development Fund при помощи ФРГ будет создана финансовая структура по типу немецкого государственного банка Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) для содействия отечественным инвесторам.

Фольксваген "жук" - символ экономического чуда в Германии Фото: picture-alliance/dpa

За счет немецких финансовых дотаций этот фонд имеет возможность предоставлять инвестиционные кредиты по льготным процентным ставкам. По данным правительства Германии, после начала российской агрессии такой возможностью, чтобы удержаться на рынке, уже воспользовались около 40 тысяч мельчайших, малых и средних предприятий.

"В Германии накоплен очень хороший опыт работы банка KfW, который, собственно, проложил путь к немецкому экономическому чуду в 1950 - 1960 годы и до сих пор снабжает предприятия и граждан дешевыми кредитами для их инвестиций, - напомнила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Инвестиции в Украину страхует правительство ФРГ

Кроме ее ведомства в программе содействия частным инвестициям в Украине также участвует немецкое министерство экономики и защиты климата. Отвечая на вопрос DW, его пресс-секретарь Нина Мария Гюттлер (Nina Maria Güttler) рассказала о системе немецких государственных гарантий, которые снижают политический риск капиталовложений в других странах. А весной прошлого года, добавила она, правительство Германии отдельно сообщило, что такие гарантии выдаются и под инвестиции в Украине, несмотря на продолжающиеся в стране боевые действия.

"Это касается различных отраслей экономики, в особенности инвестиций в логистику, сельское хозяйство, производство продуктов питания, строительство, а также в возобновляемую энергетику, - сообщила Гюттлер. - Тогда в случае нанесения ущерба расходы может компенсировать правительство Германии". При этом, пояснила она, заранее оговаривается "застрахованная" сумма, а не доля капиталовложения, которую в случае потери возмещают из немецкого бюджета.

В 2023 году, сообщила пресс-секретарь Минэкономики, правительство ФРГ взяло на себя гарантии на инвестиции в Украину на сумму в 55 млн евро, а по числу удовлетворенных заявок - 22 - на такие гарантии Украина занимала в том году первое место. Это не считая экспортных гарантий на реализацию проектов в Украине на сумму в 170 млн евро.

Символика или реальная помощь?

Но есть ли вообще смысл сейчас, когда война еще в полном разгаре, начинать восстановление народного хозяйства в Украине? Ведь какое-нибудь разрушенное в ходе российского авианалета и заново отстроенное предприятие может оказаться снова в руинах. Может быть, немецкая программа содействия частным инвестициям в Украине имеет, скорее, символическое значение и призвана продемонстрировать солидарность Берлина с Киевом? Так считают, например, депутаты бундестага из Левой партии.

Свенья Шульце после заседания правительства, 10 апреля 2024 года Фото: Nikita Jolkver/DW

Свенья Шульце не согласилась с такой постановкой вопроса корреспондента DW. "Нет, это значительно больше, чем просто символика, - ответила она после заседания правительства на импровизированной пресс-конференции на выходе из ведомства федерального канцлера. - Ведь предприятия в Украине работают, есть регионы, где производство продолжается, а люди ходят на работу. И надо, например, помочь прифронтовым предприятиям перенести производство в глубину страны. Это для Украины чрезвычайно важно, в том числе и сейчас, когда в стране еще идет война. Ведь это и столь необходимые налоговые поступления в украинский бюджет".

Кроме того, по словам министра, немецким фирмам и с предпринимательской точки зрения имеет смысл уже сейчас инвестировать в Украину - страну с большим и перспективным рынком, которая, добавила Шульце, "хочет и будет в Евросоюзе".