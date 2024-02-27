Европарламент поддержал создание Украинского фонда

Европарламент окончательно поддержал выделение Украине долгосрочной финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Голосование за резолюцию, в которой парламент ЕС внес свои поправки относительно регламента создания Украинского фонда в рамках бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы, состоялось на пленарном заседании во вторник, 27 февраля, в Страсбурге.

Документ поддержали 536 евродепутатов, 40 - проголосовали против, еще 39 - воздержались. Таким образом, как заявил во время предшествовавших голосованию дебатов соавтор доклада немецкий евродепутат от "Европейской народной партии" Михаэль Галер (Michael Gahler), ЕС сможет предоставить Украине первый транш уже в начале марта.

У Евросоюза нет сомнений в том, нужно ли помогать Украине

Галер подчеркнул, что создание Украинского фонда является свидетельством того, что ЕС выполняет свои обещания, данные Киеву. В то же время он отметил, что выделение помощи происходит "на два месяца позже из-за вето Венгрии", которая во время саммита ЕС 13 декабря 2023 года заблокировала решение о выделении 50 миллиардов евро Украине.

Цель Украинского фонда - предоставить бюджетную поддержку Украине, "чтобы государство продолжало работать и выполнять свои функции", сказал Галер. Деньги ЕС пойдут также на восстановление страны и на помощь украинским властям в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Докладчик отметил, что среди поправок в регламент создания Украинского фонда, внесенных Европарламентом, есть пункт об усилении роли Верховной рады и гражданского общества в контроле за тем, как будут использоваться эти деньги. Предусмотрено также участие местных и региональных властей в принятии решений о проектах по восстановлению и реконструкции. В то же время Михаэль Галер подчеркнул, что использование денег из Украинского фонда должно происходить "прозрачно", потому что в ЕС помнят о "плохих коррумпированных ребятах из прошлого".

Еврокомиссар по вопросам бюджета и управления Йоханнес Хан (Johannes Hahn), выступая в дебатах, отметил: "Мы все можем гордиться тем, что вопрос о выделении 50 миллиардов евро для Украины будет одобрен подавляющим большинством в этом зале, и не надо будет в отчаянии выискивать каждый голос в поддержку, как это происходит в Палате представителей в США. У нас не возникает вопрос, нужны ли Украине деньги. Почему? Потому что Украина воюет и за нас, защищая наш мир, основанный на праве". Еврокомиссар подчеркнул, что создание Украинского фонда в рамках бюджета ЕС - сигнал партнерам Евросоюза о его готовности "предоставлять необходимое финансирование Украине в многолетней перспективе".

На что пойдут деньги ЕС

Решение выделить 50 миллиардов евро для Украины в рамках поправок в долгосрочный бюджет ЕС было принято лидерами Евросоюза в ходе прошедшего 1 февраля в Брюсселе специального саммита. Создание Украинского фонда стало прецедентом в истории ЕС, поскольку впервые такая значительная сумма выделяется из бюджета организации на помощь стране, не входящей в ее состав. Цель фонда - поддержать устойчивость государственных институтов и финансовой системы Украины. Деньги фонда будут распределены на 33 миллиарда в кредитах и на 17 миллиардов в грантах. Процентные ставки по кредиту будут субсидироваться.

Украинский фонд состоит из трех главных компонентов. Первый предполагает поддержку финансовой стабильности Украины, второй предназначен для привлечения государственных и частных инвестиций на восстановление и реконструкцию Украины, третий - на техническую помощь.

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