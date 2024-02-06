50 миллиардов для Украины. Что нужно знать о новой помощи ЕС

На что пойдет многомиллиардная помощь Евросоюза Украине, как стороны планируют бороться с коррупцией, что может помешать реализации амбициозного плана. Обзор DW.

Европейский Союз впервые в истории пересмотрел свой долгосрочный бюджет в середине бюджетного периода. До этого бюджет обсуждали и принимали раз в семь лет. На этот подход повлияло полномасштабное российское вторжение в Украину. "Наш бюджет больше не отражает вызовы, с которыми мы сталкиваемся: я имею в виду войну России против Украины, которую мы не могли предвидеть", - сказал на брифинге чиновник Евросоюза.

В Брюсселе понимали, что финансовая поддержка Киева должна быть стабильной и предсказуемой, поэтому Еврокомиссия в июне 2023 года предложила заложить ее в бюджет ЕС: до этого "макрофин" Киеву предоставлялся через внебюджетные инструменты. "Ведя экзистенциальную войну, Украина одновременно начала свой путь к вступлению в Евросоюз. Учитывая масштаб и сложность проблем, связанных как с восстановлением, так и с реформами, лежащими в основе процесса расширения ЕС, Украина нуждается в постоянной поддержке Евросоюза", - сказано на сайте Еврокомиссии.

Семь месяцев спустя, 1 февраля 2024 года, Европейский совет принял предложение Еврокомиссии практически без изменений, выразив тем самым политическую волю ЕС и обозначив поддержку Украины в качестве приоритета. Теперь Европарламент должен принять соответствующий законопроект - ожидается, что это произойдет на последней февральской сессии.

Не только гранты, но и кредиты

Фонд помощи Украины рассчитан на 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов - это крупнейшая в истории Евросоюза сумма помощи не входящему в него государству. Гранты составят одну треть фонда, то есть 17 миллиардов евро, доля кредитов составит две трети, то есть 33 миллиарда евро. Процентные ставки по кредитам будут субсидироваться, сообщили в Еврокомиссии.

"В рамках кредитной линии для Украины мы предполагаем, что часть средств будет использована для покрытия расходов на выплату процентных ставок по кредитам, - пояснила чиновница Еврокомиссии. - Как и в прошлом году, мы предоставили Украине кредитную поддержку на очень льготных условиях, чтобы ее бюджет мог ее принять с точки зрения приемлемости долга". Она указала, что обычно ЕС предоставляет такие кредиты в виде долгосрочных займов с субсидированием процентных ставок, покрываемых кредитной линией, с льготным периодом и очень длительным периодом выплаты.

С 2024 по 2027 годы фонд помощи должен будет обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и среднесрочные цели по реконструкции и модернизации страны. Важно отметить, что сфера применения этих 50 млрд евро не распространяется на гуманитарную помощь, оборону и поддержку стран Евросоюза, обеспечивающих защиту украинских беженцев. Средства на эти цели выделяются через другие финансовые инструменты ЕС.

Три направления финансовой помощи

У фонда финансовой помощи Украине три "столпа", как их называют в Брюсселе: финансовая стабилизация Украины (крупнейшая часть фонда), инвестиционная программа (около 8 млрд евро) и техническая помощь (значительно меньшая сумма), сообщил журналистам официальный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Всеволод Ченцов беседует с Урсулой фон дер Ляйен, июнь 2022 года Фото: Michel Winde/dpa/picture alliance

Финансовая поддержка в виде грантов и кредитов государству призвана поддержать устойчивость госфинансов Украины. Для ее получения Киев в тесном сотрудничестве с Брюсселем готовит план восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также реформ, которые он намерен провести в процессе вступления в ЕС. В план входят и структурные реформы, направленные на повышение потенциала роста украинской экономики. Как подчеркивают в Еврокомиссии, значительное внимание в этом плане уделяется реформе госуправления, верховенству закона и рациональному управлению финансами с сильным упором на борьбу с коррупцией и мошенничеством. По словам Ченцова, план будет утвержден в ближайшее время, после того, как завершатся все юридические процедуры по Фонду помощи Украине.

На основании выполнения этого масштабного плана Киеву будут предоставляться средства в рамках первого "столпа" помощи - согласно фиксированному квартальному графику. Для отчетности в плане расписаны условия и показатели, которым Украина должна соответствовать на каждом этапе.

Специальная инвестиционная программа

Специальная инвестиционная программа по Украине призвана привлекать государственные и частные инвестиции в восстановление и реконструкцию путем предоставления гарантий и смешанного финансирования (сочетание кредитов и грантов). Именно поэтому одобрение новой программы финансовой помощи Украине - "хороший сигнал и стимул для других партнеров", сказал Всеволод Ченцов.

Флаги Украины и ЕС у здания Еврокомиссии Фото: Ye Pingfan/Photoshot/picture alliance

Евросоюз хочет играть ведущую роль в усилиях по реконструкции Украины, но рекомендует другим донорам, таким как третьи страны, международные финансовые институты и международные организации, внести свой вклад и поддержать реализацию масштабного плана по Украине. Взаимодействие партнеров должно опираться на работу Многоведомственной координационной платформы доноров G7, подчеркивают в Брюсселе.

Техническая помощь

Третье направление поддержки ЕС - техническая помощь и другие меры, среди которых привлечение экспертов по реформам, поддержка муниципалитетов и гражданского общества, обычно доступные для стран, готовящихся вступить в ЕС. Эти меры также спообствуют достижению целей плана Украины, отмечают в Еврокомиссии. Там указали, что гранты в рамках второго и третьего "столпов" будут предоставляться на проектной основе.

Прозрачность и подотчетность

Итак, 1 февраля Европейский совет решил проводить ежегодные дебаты о программе помощи Украине на основе отчетов Еврокомиссии. Кроме того, он может попросить Еврокомиссию внести предложение с обновленным вариантом финансовой помощи Киеву. Как отметил представитель Украины при ЕС, это возможность адаптировать сумму помощи к дальнейшим нуждам украинцев. Он предполагает, что ее будут пересматривать в сторону увеличения. В то же время новые условия, утвержденные Евросоветом, не предусматривают возможность блокирования помощи Украине со стороны отдельных стран ЕС.

Самое базовое условие для оказания Украине финансовой помощи: она должна оставаться функционирующей демократией, поддерживающей верховенство закона и защиту финансовых интересов Евросоюза. А далее в дело вступает многоуровневая система аудита и контроля.

Во-первых, сам Киев должен менять систему аудита и контроля украинского государства в рамках запланированных реформ. Во-вторых, Еврокомиссия сможет проводить проверки реализации проектов в любой момент проектного цикла, а в-третьих, независимый совет аудиторов будет отчитываться перед ней о возможном нецелевом использовании средств в рамках программы поддержки.

Рамочное соглашение о помощи ЕС содержит юридически обязывающие механизмы управления, контроля, надзора, мониторинга, оценки, отчетности и аудита средств Евросоюза, а также меры по предотвращению, расследованию и устранению нарушений, мошенничества, коррупции и конфликтов интересов.

Например, Киев обяжут публиковать данные о физических и юридических лицах, получающих на реализацию реформ и инвестиций суммы свыше 500 000 евро. Украина должна создать систему мониторинга и ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией о выполнении плана. Эта мера будет включать доклад о системе внутреннего контроля Украины и о любых суммах, которые были необоснованно выплачены или использованы не по назначению и, в конечном итоге, возмещены ЕС.

Пропорциональные требования к отчетности будут предъявляться и к получателям финансирования Евросоюза в рамках второго и третьего "столпов". В Брюсселе уточняют, что механизмы контроля для них будут основываться на системах, правилах и процедурах международных финансовых организаций и партнеров.

Первые выплаты

Если все пойдет по плану, то уже в марте Украина сможет получить первый транш, говорят в Брюсселе. Это произойдет вскоре после вступления в силу закона о предоставлении финансовой помощи. "Предложение комиссии предусматривает первый платеж Украине, когда работа над планом будет на достаточно продвинутом этапе, однако еще до его принятия и до подписания рамочного соглашения", - сказала представительница Еврокомиссии. Речь идет о ежеквартальных выплатах при ежемесячной сумме до 1,5 млрд евро.

Украинская сторона хотела бы, чтобы первый транш был больше - для покрытия текущих расходов и дефицита, который создается в первые месяцы года, сообщил Ченцов. Он пояснил, что эти месяцы традиционно сложные из-за недостаточных налоговых поступлений, что дополнительно осложняется войной.

Внутренние вызовы для Киева

Эксперты предупреждают о многочисленных внутренних и внешних вызовах, с которыми могут столкнуться Украина и Евросоюз в ходе реализации этого плана, помимо боевых действий на территории страны.

"Главной задачей будет согласование ожиданий ЕС и Украины, - говорит старший аналитик по Украине Международной кризисной группы Симон Шлегель. - Ей предстоит провести огромное количество реформ за короткое время, и эти меры могут оказаться непопулярными". Он привел в пример конфликт между фермерами в ЕС и Украине: "У них очень разные условия работы, и это придется регулировать. Одними деньгами проблему не решить". Стороны ждет долгий процесс взаимной адаптации друг к другу.

Помимо этого, Украине придется продолжать борьбу с коррупцией. "На данный момент они проделали неплохую работу и продвинулись в рейтинге Transparency International, но все же всегда есть опасность, когда речь идет о больших деньгах", - констатирует Шлегель.

По его мнению, одно из самых больших препятствий - нехватка квалифицированной рабочей силы, с которой Украина столкнулась в связи с продолжающейся войной и тем, что одни покинули страну, а другие пытаются избежать официального трудоустройства. Чтобы реализовать амбициозный план Киева и Брюсселя, нужно найти много специалистов, "которые смогут выполнить все эти сложные задачи по реформированию и восстановлению Украины", говорит Симон Шлегель.

Внешние вызовы

Его коллега, старший аналитик по ЕС Марта Мучник, напоминает, что одной европейской поддержки для удовлетворения потребностей Украины недостаточно. "Существует большая неопределенность в отношении выборов в США и их последствий для поддержки Украины, особенно с учетом того, что Трамп лидирует в опросах общественного мнения. Непредсказуемость на американском фронте в сочетании с потенциальным всплеском ультраправых в Европе может превратить дополнительную поддержку Украины в растущий источник раскола внутри ЕС и между странами-членами", - говорит она. По мнению политолога, это особенно актуально в условиях, когда экономические последствия войны становятся все более очевидными для европейцев.

Мучник указывает, что результаты предстоящих выборов в Европарламент, где ультраправые, согласно последним опросам, могут стать третьей по величине группой, а также президентских и парламентских выборов в девяти странах-членах ЕС также могут сыграть свою роль в подрыве европейского единства в отношении помощи Украине."Евросоюзу, возможно, придется проявить изобретательность, чтобы продумать различные сценарии и преодолеть будущие вето и сопротивление тому, что поддерживает большинство стран-членов", - говорит эксперт.

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