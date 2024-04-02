В Гааге открыли прием заявок в реестр ущерба Украине от РФ

Жители Украины, потерявшие свои дома в результате агрессии РФ, могут подать заявку в международный реестр ущерба. Остальные категории убытков можно будет зарегистрировать позднее в этом году, обещает его администрация.

В Гааге во вторник, 2 апреля, официально открыли процесс подачи заявок о нанесенном российскими войсками материальном ущербе в Украине. Специально созданный для этого международный реестр - это первый шаг к получению компенсации и восстановлению Украины.

На начальном этапе зарегистрировать ущерб в международном реестре смогут украинцы, чье жилье было уничтожено в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Это первая из 44 категорий, предусмотренных реестром, сообщил его исполнительный директор Маркиян Ключковский в Гааге на конференции по восстановлению правосудия в Украине. Остальные категории пострадавших граждан должны получить возможность подать заявку до конца 2024 года, пообещал он.

Подать заявку на возмещение ущерба можно через приложение

По словам замминистра юстиции Украины Ирины Мудрой, заявку можно подать "в несколько кликов" при помощи приложения или сайта украинского электронного сервиса государственных услуг "Дия". Зашифрованные данные поступают прямо в Гаагу. По оценкам украинских властей, этот проект представляет собой беспрецедентный вызов, поскольку они уже ожидают около 8 миллионов заявок и прогнозируют дальнейший рост их числа.

"Россия должна заплатить за последствия своей агрессии против Украины. Реестр ущерба - это луч надежды для простых людей, переживающих безмерные страдания", - заявил Ключковский, констатировав, однако, что компенсация ущерба займет годы.

Международный реестр ущерба для Украины был создан 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике. Это был первый шаг к созданию международного механизма компенсации жертвам российской агрессии. К этой инициативе присоединились 40 стран, был открыт офис реестра в Киеве.

Теперь совет директоров реестра призывает страны завершить разработку договора о самом механизме компенсации с доступом к средствам для возмещения убытков. Для этого предполагается использовать сверхприбыли от замороженных на Западе активов РФ, а украинская сторона добивается их полной конфискации.

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