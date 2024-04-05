"Трибунал для Путина" все ближе и все реальнее?

За два с лишним года полномасштабной войны РФ против Украины в позиции международного сообщества в отношении спецтрибунала для политического и военного руководства России произошел сдвиг - не в пользу последних. Такого мнения придерживаются как в Киеве, так и на Западе.

"Я лишь хочу напомнить всем, что разговор о создании специального трибунала по преступлению агрессии начался с однозначного "нет" и отказа всех партнеров", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на министерской конференции в Гааге о восстановлении правосудия в Украине, прошедшей 2 апреля. - И вот спустя два года мы упираемся лишь в один вопрос, хотя и без сомнения очень важный. Но столько всего было пересмотрено!"

Подтверждает это и подписанная на конференции декларация от имени 44 стран: в ней говорится о приверженности созданию спецтрибунала. "Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый в этом отношении, и призываем заинтересованные государства и международные организации активизировать усилия по обеспечению надежной правовой основы и широкой международной поддержки для завершения этого процесса, - сказано в тексте. - Россия должна ответить за свою агрессивную войну против Украины. На нас, международном сообществе, лежит обязанность соблюдать Устав ООН и гарантировать, что преступление агрессии против Украины не останется безнаказанным".

Спецтрибунал появится уже в этом году?

Спецтрибунал будет создан до конца 2024 года - по крайней мере, на это надеется еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, с которым побеседовала в кулуарах конференции корреспондентка DW. "Мы ведем дискуссии об этом трибунале с различными международными акторами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение - на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы", - рассказал еврокомиссар.

Главы МИД Нидерландов и Украины Ханке Брейнс Слот и Дмитрий Кулеба, еврокомиссар Дидье Рейндерс и генпрокурор Украины Андрей Костин на пресс-конференции Фото: Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Кроме того, в ЕС была создана новая система передачи судопроизводства. Так, если в Украине идет уголовный процесс, в том числе по преступлению агрессии, то его можно перенести в подобный спецтрибунал. Рейндерс считает, что создание трибунала находится на последнем этапе. "Следующий шаг - это вопрос политической воли. Сейчас лишь начало года, а к концу года это должно стать возможным", - подытожил он.

Нидерланды готовы разместить спецтрибунал у себя

Нидерланды предложили провести спецтрибунал у себя, что участники конференции также приветствовали. Это было бы логично, ведь Гаагу с ее судами называют столицей мирового правосудия, а главное - именно там работает Международный центр расследования преступления агрессии против Украины, который соседствует с Евроюстом и Международным уголовным судом, расследующим другие преступления, совершенные в результате российской агрессии.

С июля 2023 года в этом центре международная команда прокуроров анализирует улики, переданные разными странами в базу данных, которая была создана специально для этого при Евроюсте. Следователи готовят дело, которое впоследствии и будет передано в спецтрибунал.

И здесь появляется главный процессуальный вызов для спецтрибунала - тот единственный важный вопрос, который упомянул Дмитрий Кулеба. Это иммунитет российской политической верхушки. Как заявил глава Евроюста Ладислав Хамран, чтобы привлечь ее к судебной ответственности, необходимо усилить международное сотрудничество и продвигать законодательные реформы. Дело российской агрессии против Украины заслуживает изменений в международном праве, убежден и Кулеба, поскольку это - один из поворотных моментов в истории.

Как снять иммунитет с "тройки"?

Согласно международному праву, иммунитетом от осуществления иностранной уголовной юрисдикции обладают главы государств, правительств и министры иностранных дел. При этом иммунитет действует только пока они занимают такие должности.

Дмитрий Кулеба выступает на конференции по восстановлению правосудия в Украине Фото: Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Глава МИД Украины рассказал DW о возможных вариантах решения этой проблемы. К примеру, вопрос снятия иммунитета может быть оставлен на усмотрение самого трибунала. "Существует международная правовая практика, согласно которой трибунал сам решает, какой юрисдикцией он обладает", - сказал Кулеба. Еще одно возможное решение, по его словам, - снятие оговорок по вопросу иммунитета в Международной коалиции (Основной группе, Core group) о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Министр уточнил, что в этой группе есть ряд стран, "которые говорят: мы не считаем, что эта "тройка" может быть лишена иммунитета". При этом другая часть основной группы выступает против такого видения, а те страны, которые выдвинули оговорку, могут просто ее снять. "В-третьих, существует искусство составления текста. Устав трибунала формулируется так, чтобы решить вопрос иммунитета, создав прецедент, который имеет специальные основания и не будет применяться к другим подобным делам", - пояснил Кулеба.

По его словам, если политики действительно хотят служить правосудию, то юристы и банкиры всегда находят способ - "иначе не состоялся бы ни Нюрнбергский процес, ни Международный трибунал по бывшей Югославии".

Конфискация активов РФ: страны готовы обсуждать

Сдвинулась с мертвой точки и дискуссия об использовании замороженных на Западе суверенных активов РФ: в своей декларации 44 страны - участницы конференции о восстановлении правосудия для Украины поддержали рассмотрение потенциальной конфискации замороженных российских активов. "Мы приветствуем обсуждение в международном сообществе вопроса о возможном использовании иммобилизованных российских суверенных активов и доходов от них в интересах Украины, в соответствии с международным правом и нашими правовыми системами", - гласит документ.

Всего в мире заморожено около 300 млрд евро суверенных активов Центробанка РФ, причем, большая их часть - на территории Евросоюза. До этого речь шла как правило только об использовании доходов от этих активов, но не самих средств. В частности, в Евросоюзе ожидается решение о передаче Киеву сверхприбыли от них - около 3 мрлд евро в год.

Участники министерской конференции по восстановлению правосудия для Украины Фото: Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Так или иначе, международное сообщество обязалось обеспечить возмещение ущерба нанесенного в результате противозаконных действий РФ в Украине. Первым шагом к этому стало создание реестра ущерба, куда могут обращаться постарадавшие от войны. Следущий этап - учреждение международного органа или механизма для возмещения ущерба. Его также предложили разместить у себя Нидерланды.

Положительная динамика дает надежду Киеву

"Сегодня предмет и тон этого разговора сильно отличаются от того, что было даже год назад, - отметил в беседе с DW в Гааге исполнительный директор Международного реестра ущерба для Украины Маркиян Ключковский. - Динамика очень позитивная, она дает нам основания рассчитывать на то, что консенсус будет достигнут". Он подчеркнул, что идет поиск практических вариантов, приемлемых для стран-участниц.

"Мы понимаем, что в этих вопросах быстро продвигаться очень трудно, - говорит чиновник. - Раньше такого никто не делал. В этом не было необходимости и международное право для этого концептуально не совсем готово". В качестве примера Ключковский привел уникальный проект по созданию международного реестра ущерба: его запустили за 9 месяцев - это "молниеносная скорость". "Хотя, конечно, для Украины даже такая скорость никогда не будет достаточной", - констатировал он.

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