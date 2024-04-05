МИД ФРГ предостерег фирмы от поставок в Мариуполь

Министерство иностранных дел Германии предостерегло немецкие компании от участия в восстановлении Мариуполя, разрушенного российскими войсками и захваченного ими в ходе войны России против Украины. Строительные работы "служат лишь российской пропаганде", заявил представитель МИД ФРГ в пятницу, 5 апреля. "Любая компания, которая участвует в этом, должна спросить себя, какую услугу она оказывает", добавили в министерстве. Кроме того, представитель Минэкономики Германии призвал прокуратуру и таможню страны проверить, не нарушили ли немецкие фирмы санкции, поставляя свою продукцию в украинский город, который был оккупирован войсками РФ и объявлен российским.

Цемент Knauf и бетонные блоки WBK Systems на стройках в Мариуполе

Как следует из расследования, обнародованного журналистами программы Monitor немецкого общественно-правового телеканала ARD 4 апреля, минимум две компании из ФРГ - Knauf и WKB Systems - поставляют стройматериалы для использования в Мариуполе. По данным ARD, компания Knauf по сей день имеет 4000 сотрудников в России и делает миллиардные обороты на российском рынке. На запрос журналистов в компании указали, что осуждают агрессивную войну России против Украины и соблюдают все санкции ЕС в отношении РФ. Продукция Knauf, выпускаемая в России, предназначена "исключительно для российского рынка", добавили в пресс-службе. На обширный список вопросов, переданный редакцией компании, ответов получено не было, указывает ARD.

Кроме того, на фотографиях и видеозаписях со строек в Мариуполе журналисты ARD заметили бетонные блоки немецкой WKB Systems. Основным акционером компании является российский предприниматель Виктор Бударин. Компания WKB Systems не ответила на просьбу журналистов о комментарии.

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