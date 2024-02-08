HRW: В ходе боев за Мариуполь погибли не менее 8000 человек

В расследовании HRW отмечается, что реальное количество жертв, очевидно, значительно выше. Сотни тысяч людей на несколько недель оказались заблокированными в Мариуполе без доступа к самому необходимому.

В боях за украинский город Мариуполь весной 2022 года погибли не менее восьми тысяч человек, но реальное количество жертв, очевидно, значительно выше. Такой вывод содержится в обнародованном в четверг, 8 февраля, докладе по результатам расследования о последствиях захвата российской армией Мариуполя, проведенного правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) совместно с SITU Research и Truth Hounds.

SITU Research - группа аналитиков, занимающихся расследованиями на основе визуальных данных. Организация Truth Hounds с 2014 года документирует и расследует случаи нарушения прав человека во время военных конфликтов в Украине и других странах Восточной Европы.

Реальное количество жертв значительно выше

В докладе отмечается, что во время боев за Мариуполь, продолжавшихся более полутора месяцев, местные жители оказались в осажденном городе под обстрелами без еды, воды и электричества. Изучив спутниковые снимки с городских кладбищ и сопоставив цифру со средним показателем смертности за год, авторы расследования пришли к выводу, что с марта 2022-го по февраль 2023-го в Мариуполе погибли не менее 8000 человек.

Сколько из них военных, а сколько гражданских, не известно. При этом в материале подчеркивается, что эти данные, очевидно, не отражают реального числа погибших, поскольку в могилах зачастую хоронили сразу несколько тел.

Многие жители Мариуполя были вынуждены бежать, оставив тела близких без погребения. Трупы лежали завернутые в ковры - на лавках, вдоль стен, сложенные в кучу за гаражами, говорится в докладе. Многие погибшие оставались в квартирах домов, которые затем были полностью разрушены в результате обстрелов или снесены властями РФ после захвата города.

Без доступа к самому необходимому

В расследовании указывается, что в результате штурма Мариуполя российскими войсками тысячи жителей города получили ранения, еще сотни тысяч оказались на несколько недель заблокированы в городе без возможности покинуть его и не имея доступа к самому необходимому.

В докладе описываются 14 конкретных нападений, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, погибли или были ранены мирные жители. Среди описанных случаев - бомбардировки двух больниц, жилых домов, супермаркета и драмтеатра, в котором укрывались сотни мирных жителей. 16 марта российские войска, как утверждается в докладе, сбросили на театр две авиабомбы.

Правозащитники пришли к выводу, что во всех этих случаях ни внутри зданий, ни рядом с ними не было солдат ВСУ, либо их присутствие было столь незначительным, что нанесение ударов не было оправданным с точки зрения законов войны.

Работа с документами и очевидцами

При подготовке доклада расследователи опросили сотни жителей Мариуполя, сумевших выехать из города после осады, и изучили более 850 фотографий и видео, чтобы оценить масштаб разрушений. По оценкам авторов расследования, в центральной части Мариуполя были разрушены более 90 процентов жилых домов.

В HRW установили 17 подразделений российской армии, участвовавших в оккупации Мариуполя. Авторы доклада полагают, что высшее российское военное руководство РФ знало о действиях российских солдат в Мариуполе. В настоящее время Россия заново отстраивает Мариуполь, попутно уничтожая следы военных преступлений, отмечают правозащитники.

После вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российским войскам понадобилось несколько дней, чтобы взять Мариуполь в кольцо и еще около полутора месяцев, чтобы полностью захватить город. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города. Спустя месяц, 21 мая, последние украинские военные, державшие оборону на заводе "Азовсталь", сдались в плен. До войны в Мариуполе - крупном промышленном и торговом центре Украины - проживало около 540 тысяч человек.

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