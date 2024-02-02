МИД Украины требует объяснений ZDF за репортаж из Мариуполя

Министерство иностранных дел Украины потребовало официальных объяснений от немецкого общественно-правового телеканала ZDF за репортаж руководителя московского бюро канала Армина Керпера (Armin Coerper) из оккупированного Россией Мариуполя. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в пятницу, 2 февраля.

"Искажение реальности - это не журналистика. Более того, визит шефа московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушает украинское законодательство. Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение", - написал он в соцсети X.

Николенко добавил, что нарушение законов Украины может повлиять на дальнейшую работу телеканала в Украине.

Реакция украинского медиасообщества

Медиаэксперт Диана Дуцик в своем посте в Facebook отметила, что материал о Мариуполе, появившийся на сайте ZDF 29 января, состоял из текста и трех видео - включения Керпера в эфир канала и двух репортажей из города.

По ее словам, немецкий журналист рассказывает, как "город функционирует" во время российской оккупации, а также утверждает, что "Мариуполь - не город-призрак". Медиаэксперт добавляет, что Керпер не рассказывает предысторию, почему вообще город нужно было восстанавливать, что помогает создать ложное представление у зрителей.

"Итак, сквозной месседж этого репортажа: не все так плохо там, и в оккупации можно жить. По крайней мере, я так это прочла между строк. Но я знала предысторию, видела фильм "20 дней в Мариуполе", и каждый день слышу сирены в своем городе, поэтому у меня возникло много профессиональных вопросов к Керперу", - отметила Дуцик.

По ее словам, Керпер в своем репортаже не указал, кто разрушил Мариуполь, который сейчас отстраивают россияне, а также о том, почему в городе большое кладбище. "Профессионально ли намекать, что город всегда был пророссийским, не рассказывая зрителям контекста о том, что с городом (и с Донбассом в целом) делала советская власть. Профессионально ли говорить, что "город нуждается в людях", а потому туда переезжает много граждан России (не только этнических россиян, но и других)? Просто так сказать "город нуждается в людях", абстрактно нуждается в людях", - добавляет Дуцик.

Кроме того, по ее словам, разбомбленный Мариупольский театр в репортаже показан не из-за истории его уничтожения, а с помощью местного актера, "оставшегося там и рассказывающего, что до войны якобы они не могли ставить спектакли на русском языке, а "сейчас все по-другому".

"Добавленный в конце комментарий от редакции, что "ZDF никогда не оставлял никакого сомнения, что Мариуполь является территорией, незаконно оккупированной Россией, и кто является агрессором и жертвой в этой войне", отнюдь не снимает всех других вопросов в редакцию, которую я перечислила. Интересно, это ли та цена, которую нужно платить за сохранение бюро канала в Москве?" - резюмировала медиаэксперт.

Позиция ZDF

"ZDF серьезно относится к критике репортажей из Мариуполя. Директор московской студии Армин Керпер в качестве журналиста отправился в Мариуполь, чтобы получить независимую картину ситуации на территориях, оккупированных с нарушением международного права. Он сообщает о городе, полностью разрушенном русской захватнической войной и его насильственной русификацией", - говорится в комментарии телекомпании.

Как подчеркивается в заявлении, Керпер "ясно дает понять, что противникам российской оккупации придется опасаться репрессий, если они поговорят с западным журналистом". При этом телеканала признал, что Керпер "выбрал вводящую в заблуждение формулировку "город функционирует". "Однако выделение одной только этой цитаты дает лишь ограниченный контекст. Скорее, Армин Керпер описывает, как Россия пытается создать впечатление нормальности и восстановления, используя значительные финансовые ресурсы", - объяснили в ZDF, напомнив, что в рамках этой же программы другой репортер из Одессы рассказала о взгляде Украины на оккупированные Россией территории и положение украинских внутренних переселенцев.

"В своих репортажах из Украины ZDF ни разу не ставила под сомнение, что Мариуполь является территорией, незаконно оккупированной Россией, и кто является агрессором и жертвой в этой войне", - подчеркивается в заявлении телекомпании.

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