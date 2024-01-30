Как 13-летний Саша пережил плен в "ДНР" и разыскивает маму

В свои 13 лет Саша Радчук уже пережил тяжелое осколочное ранение в оккупации, плен россиян и потерю всех контактов с матерью, которую он ищет уже в течение почти двух лет. Женщину российские оккупанты забрали в плен в апреле 2022-го года неподалеку от Мариуполя. Тогда мальчика разлучили с самым близким человеком, а после - месяц силой удерживали в больнице Донецка. Его чудом удалось спасти и вернуть в Украину. Как подросток заручается поддержкой международных лидеров и организаций, чтобы вызволить свою мать из плена - Саша рассказал DW.

Начало российской оккупации, ранение и плен

Бои за Мариуполь Фото: Viktoria Pokatilova/DW

"Выехать не получилось. Мы думали пересидеть и тогда выехать. Уже были слышны взрывы. У нас было мало еды, мы прятались в подвале дома", - так вспоминает Саша Радчук первые дни полномасштабного вторжения РФ в Мариуполе. В разговоре с DW о пережитом мальчик показывает фото с мамой, сестренкой и отчимом, который пополнил ряды ВСУ сразу с началом нападения РФ 24 февраля 2022-го. Саша, его мама - Снежана Козлова, и 3-летняя сестра Виктория были вынуждены остаться в Мариуполе: ожидали возможности эвакуироваться из города. Однако такой не представилось ни через несколько недель, ни через месяц.

Все изменило событие, которое произошло 24 марта, говорит Саша. В тот день в городе был сильный обстрел. Мальчик был во дворе, возле мангала. Услышав первый взрыв, он побежал на второй этаж дома, чтобы забрать оттуда сестренку. Ее там не оказалось, а сам Саша чудом выжил и уцелел. "И тут мина на мой дом упала. И у меня в глазу начало очень печь", - вспоминает подросток первые мгновения после ранения. Осколок серьезно повредил глаз Саше. Единственными врачами, которые оставались в городе, были военные медики. К ним, на завод Ильича, не взяв документов и оставив младшего ребенка у родителей мужа, Снежана экстренно повезла сына. В то время там находились сотни украинских защитников, в том числе подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Снежана Козлова и ее сын провели вместе с военными в бункере без света и связи более двух недель.

"Я хотел мультики загрузить. Представляете, последнюю игру свою удалил! И не хватало памяти на телефоне. Это был капец! Не было интернета", - вспоминает Саша. Впрочем, парень говорит, что время в укрытии с мамой проводил с пользой: ухаживали за украинскими бойцами, приносили им питьевую воду, разговаривали с ранеными и звали врачей при необходимости.

В это время в Черниговской области бабушка мальчика, Людмила Сирык, разыскивала дочь и внука: писала сообщения, звонила и обращалась за помощью к местным властям Чернигова, вблизи от которого уже стояли российские войска. "Снежана позвонила мне 24 февраля. Они должны были выехать ко мне в Черниговскую область. Потом связь оборвалась. Я думала, может, их вывозят куда-то. А потом поняла, что они, видимо, так и остались в Мариуполе", - рассказывает женщина.

12 апреля 2022 года завод имени Ильича в Мариуполе был полностью окружен российскими солдатами. Со всеми украинскими защитниками сдаться в плен РФ пришлось и Саше и его маме. "Мы вышли. Это было ночью, но я видел разгромленные дома вокруг. Нас посадили с мамой в российский КАМАЗ. Было очень страшно. Но я думал, что нас отпустят, потому что мы же гражданские",- вспоминает мальчик. Военная машина РФ привезла его с мамой в фильтрационный лагерь в селе Безымянное, недалеко от Мариуполя. Снежану Козлову сразу забрали на многочасовой допрос. Все время ее сын ждал в одном из ангаров. Но мамы он так больше и не увидел. На утро Сашу забрала пара неизвестных: сообщили, что везут в больницу Донецка якобы на лечение. Впрочем, никакой помощи парню не оказали, зато позже пообещали отправить в детдом в России.

Долгий путь к свободе

Осколок серьезно повредил глаз Саше Фото: Viktoria Pokatilova/DW

"Я думал, что это они так шутят, что маму вернут очень быстро. Мне было очень страшно без нее. Они какие-то "поехавшие" на голову. Какой им смысл было это делать?", - эмоционально спрашивает Саша. В течение месяца пребывания в донецкой больнице проблемы с раненым глазом у мальчика ухудшались: он им почти ничего не видел. Но помощи Саше не оказали. Когда мальчику начали предлагать поездку в оздоровительный лагерь с другими украинскими детьми, которых держали на первом этаже медучреждения, он решительно отказался и сразу начал искать способ связаться с бабушкой. Мобильный телефон у Саши забрали. Но в один из дней мальчик уговорил одну из пациенток больницы дать ему телефон. Так он впервые смог позвонить.

"Душа слышит, что родной ребенок где-то меня ищет! И тут мне звонит Саша и говорит: "Бабушка, кроме тебя, меня не заберет отсюда никто", - вспоминает звонок и первые слова внука Людмила Сирык. Женщина успела записать на клочке бумаги адрес больницы, где был Саша, собрала все документы и отправилась за внуком в оккупированный Донецк. Написать или позвонить бабушке еще раз Саше не позволили. В конце концов через балтийские страны и территорию России Людмила смогла добраться до Донецка. Там в мае 2022-го состоялась ее встреча с Сашей. Сразу после этого они отправились домой обратно - через Россию.

"Дорога была очень длинная. Когда ехали по России, там такое себе все. Ну, старое, да и забытое Богом, всем на свете. Это как село какое-то!", - вспоминает Саша. Мальчик больше всего нервничал во время пересечения границы РФ и Латвии. Российские пограничники долго допрашивали его бабушку во время выезда, проверяли телефон и фотографии в соцсетях, а еще спрашивали, почему так быстро покидают Россию, говорит Людмила. Но бабушка и внук все-таки выехали из РФ.

Какие шансы отыскать маму Саши?

Приехав домой, Людмила с внуком взялась искать маму мальчика. Сначала фото Снежаны публиковали в онлайн-группах родственников пропавших без вести украинцев, потом - писали десятки писем в Международное информационное бюро и к президенту Украины с просьбой помочь с розыском. В 2022 году Саша Радчук лично ездил в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум, где просил польского президента Анджея Дуду и тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона помочь в его деле.

Саша Радчук и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: Viktoria Pokatilova/DW

"Я специально и с Дудой, и с Джонсоном фотографировался. Чтобы меня запомнили. Они же могут очень легко помочь. У них очень большое влияние", - говорит Саша. Впрочем, пока никакой новой информации о судьбе Снежаны Козловой после апреля 2022-го года ее сын не имеет. Есть только списки пленных, которых забрали россияне в день разлуки мальчика с мамой. Эти списки Людмила Сирык с внуком нашли в одном из интернет-форумов для родственников пропавших без вести. Это стало зацепкой и надеждой для обоих.

"Мне постоянно слышалось, когда я на улице ходил, что мама меня звала. Я оборачивался. Думал, может она пришла ко мне", - рассказывает мальчик и уверяет, что не теряет надежды на воссоединение семьи. В день встречи с DW Саша и его бабушка предприняли очередную попытку выйти на след Снежаны Козловой. В Киеве их принимает на индивидуальную консультацию руководитель волонтерских групп розыска пропавших украинцев от общественной организации "Патриот" Олег Котенко. В прошлом году он занимал должность Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести. Проанализировав все имеющиеся документы и показания Саши, Котенко предполагает, что наиболее вероятное местонахождение мамы мальчика - это тюрьма для военноопленных в Таганроге, куда отвезли других установленных пленных из Мариуполя.

Интервью с надеждой

"То, что мальчика вернули, это уже счастье. А маму, скорее всего, россияне считают военной. Я знаю, это 501 батальон 36-й бригады ВСУ. Они были на заводе имени Ильича. Но я впервые услышал о том, что там были еще и гражданские", - констатирует Котенко и добавляет, что сейчас Украина ведет активные переговоры через международные организации по обмену гражданских пленных, которых удерживает РФ. Чтобы ускорить процесс, говорит Котенко, родственникам пропавших без вести или пленных стоит оперативно обращаться как к уполномоченному ВР по правам человека, национальной полиции и к волонтерским поисковым группам в Украине, так и сразу в несколько международных организаций: в Международное информационное бюро и в Международный комитет Красного Креста.

В поисках мамы Саша пишет письма повсюду Фото: Viktoria Pokatilova/DW

Чтобы официально подать запрос на информацию о маме Саши в международные организации, а те - в РФ, волонтеры помогают мальчику и его бабушке правильно оформить документы. На розыск по этим данным могут уйти недели и месяцы. В это время парню предстоит очередная операция на глазу в киевской больнице.

"У меня есть такая мечта: выздороветь и в будущем стать пожарным, чтобы спасать других людей", - говорит подросток. Он уверен, что мама им будет гордиться, когда встретятся. А до тех пор, признался DW Саша, он дает интервью с надеждой на хотя бы малейший шанс того, что Снежана Козлова тоже прочитает эту историю.

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