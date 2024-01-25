Как вернуть украинских детей из РФ? ПАСЕ призывает к помощи

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает парламенты стран-членов Совета Европы (СЕ) признать похищение украинских детей Россией "преступлением геноцида" и приложить все усилия, чтобы помочь с поиском и возвращением детей, принудительно вывезенных Российской Федерацией на ее территорию, а также в Беларусь или на временно оккупированные территории. Об этом говорится в резолюции ПАСЕ "Ситуация детей из Украины", единогласно принятой в четверг, 25 января, в Страсбурге.

По официальным данным украинской стороны, РФ депортировала или принудительно переместила 19 546 украинских детей, из которых только 388 были возвращены домой. Найти и вернуть их с каждым днем становится все сложнее, поэтому российские власти должны немедленно предоставить Украине или третьей стороне список имен и фамилий похищенных детей, а также исчерпывающую информацию об их местонахождении, говорится в документе.

РФ и Беларусь нарушают Конвенцию ООН о правах ребенка

Принудительное перемещение украинских детей российскими властями "потенциально может привести к драматическим последствиям для их психического и физического здоровья". Ведь в России имена этих детей меняют, присваивают им российское гражданство, навязывают новую культуру и язык, незаконно усыновляют, подвергают психологической и физической агрессии, говорится в документе. Местонахождение многих детей "невозможно отследить, и у них нет средств связи со своей страной или семьей". "Эти действия являются нарушением их прав на сохранение своей идентичности, свободное выражение своих взглядов, а также права на образование и собственную культуру, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка", - отмечается в резолюции ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы (фото из архива) Фото: Dominique Boutin/Sputnik/picture alliance

Ассамблея повторила свой призыв к РФ и Беларуси немедленно прекратить депортацию детей из Украины и установить контакт между ними и их семьями, опекунами и компетентными органами украинской власти "для немедленного возвращения этих детей домой или на территорию безопасной третьей страны". А также предоставить представителям ООН и других международных гуманитарных организаций "беспрепятственный, немедленный и безопасный доступ к детям".

ПАСЕ: Для поиска детей необходимо объединить усилия

В ПАСЕ убеждены, что страны-члены СЕ должны внести свой вклад, "чтобы отследить судьбы тысяч пропавших без вести детей: идентифицировать, найти и вернуть их в Украину". Кроме того, европейские страны должны сотрудничать с правоохранительными органами Украины и создавать механизмы документирования случаев принудительного перемещения и депортации. Они должны "оказать политическую, материально-техническую и финансовую поддержку для создания эффективного, быстрого и безопасного правового механизма идентификации, розыска и репатриации детей, а также усилить координацию со всеми соответствующими органами Украины" и неправительственными организациями, занимающимися возвращением депортированных детей, отмечается в документе. Резолюция ПАСЕ поощряет правительства стран-членов вводить санкции против граждан РФ и Беларуси, причастных к похищению украинских детей.

Для того, чтобы эти дети смогли вернуться домой, необходимо усилить сотрудничество и объединить усилия различных механизмов, включая гражданское общество, которые сейчас занимаются этой проблемой, говорится в резолюции. ПАСЕ считает целесообразным приобщить "третью сторону, которая может служить гарантом беспристрастности и эффективности". В этой связи ассамблея обращается в организациям, "чей нейтральный мандат позволяет им получить доступ к территориям РФ, Беларуси и оккупированным территориям Украины" с призывом содействовать процессу идентификации и возвращению украинских детей домой.

Елена Зеленская: "Время действует против нас"

Дебаты, посвященные резолюции, открыла первая леди Украины Елена Зеленская. В апреле прошлого года она уже обращалась в ПАСЕ во время принятия резолюции о принудительной депортации россиянами взрослых и детей из Украины. "Через год мне хотелось бы сказать, что все кончилось, все дети дома, но это не так", - сказала Зеленская. Она отметила, что история возвращения каждого ребенка - это отдельная операция, в которую часто вовлечены несколько стран и "тысячи неравнодушных людей". "В настоящее время в российской неволе находится более 19 тысяч детей, если мы будем продолжать действовать такими темпами, то нам понадобится 50 лет, чтобы вернуть всех наших детей домой", - отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская в Европарламенте Фото: Yves Herman/REUTERS

Зеленская рассказала, что за последний год была создана Международная коалиция по возвращению детей, инициатива Bring Kids Back UA, "но время действует против нас". "Недавно российский диктатор издал указ о предоставлении российского гражданства похищенным украинским детям. Нам нужно действовать быстрее. У нас нет 50 лет на это, даже год - это много", - подчеркнула Зеленская.

"РФ похищает детей, чтобы путинизировать их"

"Россия украла надежды и мечты у тысяч украинских детей, она похитила их из их домов, украла их идентичность", - заявил исландский депутат от Европейской народной партии Биргир Тораринссон. Он заявил, что ПАСЕ, в которой представлены 46 стран, требует от России и Беларуси освобождения всех украинских заложников и детей, отметив, что "похищение государством детей другой нации является формой геноцида". Он призвал страны участвовать в посредничестве для возвращения украинских детей, приведя пример Катара, при участии которого недавно удалось вернуть в Украину детей из РФ.

По словам британского депутата от группы консерваторов Дэвида Бленкатра, статистика похищений детей ужасает. По данным украинской стороны, в РФ было вывезено более 19 тысяч детей, "уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова говорит, что они забрали 700 тысяч детей, Госдепартамент США называет цифру в 900 тысяч", отметил он. "Российская агрессивная война - абсолютное зло, Россия ежедневно бомбит гражданскую инфраструктуру и убивает мирных людей, чтобы повлиять на настроения населения, русские закладывают миллионы мин, которые продолжат убивать последующие поколения даже после того, как закончится война, наносит вред окружающей среде. А также она совершает самое страшное военное преступление - похищает детей для того, чтобы путинизировать их", - сказал политик.

Внефракционная депутат из Эстонии Лииза-Ли Пакоста подчеркнула, что ситуация по возвращению депортированных детей требует объединенных усилий международного сообщества. Она призвала своих коллег последовать примеру эстонского и латвийского парламентов, принявших декларации, в которых осудили незаконную депортацию украинских детей Россией и Беларусью.

Политик также подчеркнула важность поддержки деятельности Международного уголовного суда по привлечению к ответственности виновных в похищении украинских детей. "Мы должны сделать так, чтобы это преступление не прошло безнаказанно. И мы можем сделать это только вместе", - подчеркнула Пакоста.

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