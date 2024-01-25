Как вернуть украинских детей из РФ? ПАСЕ призывает к помощи

Как вернуть украинских детей из РФ? ПАСЕ призывает к помощи25 января 2024 г.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает парламенты стран-членов Совета Европы (СЕ) признать похищение украинских детей Россией "преступлением геноцида" и приложить все усилия, чтобы помочь с поиском и возвращением детей, принудительно вывезенных Российской Федерацией на ее территорию, а также в Беларусь или на временно оккупированные территории. Об этом говорится в резолюции ПАСЕ "Ситуация детей из Украины", единогласно принятой в четверг, 25 января, в Страсбурге.
По официальным данным украинской стороны, РФ депортировала или принудительно переместила 19 546 украинских детей, из которых только 388 были возвращены домой. Найти и вернуть их с каждым днем становится все сложнее, поэтому российские власти должны немедленно предоставить Украине или третьей стороне список имен и фамилий похищенных детей, а также исчерпывающую информацию об их местонахождении, говорится в документе.
РФ и Беларусь нарушают Конвенцию ООН о правах ребенка
Принудительное перемещение украинских детей российскими властями "потенциально может привести к драматическим последствиям для их психического и физического здоровья". Ведь в России имена этих детей меняют, присваивают им российское гражданство, навязывают новую культуру и язык, незаконно усыновляют, подвергают психологической и физической агрессии, говорится в документе. Местонахождение многих детей "невозможно отследить, и у них нет средств связи со своей страной или семьей". "Эти действия являются нарушением их прав на сохранение своей идентичности, свободное выражение своих взглядов, а также права на образование и собственную культуру, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка", - отмечается в резолюции ПАСЕ.
Ассамблея повторила свой призыв к РФ и Беларуси немедленно прекратить депортацию детей из Украины и установить контакт между ними и их семьями, опекунами и компетентными органами украинской власти "для немедленного возвращения этих детей домой или на территорию безопасной третьей страны". А также предоставить представителям ООН и других международных гуманитарных организаций "беспрепятственный, немедленный и безопасный доступ к детям".
ПАСЕ: Для поиска детей необходимо объединить усилия
В ПАСЕ убеждены, что страны-члены СЕ должны внести свой вклад, "чтобы отследить судьбы тысяч пропавших без вести детей: идентифицировать, найти и вернуть их в Украину". Кроме того, европейские страны должны сотрудничать с правоохранительными органами Украины и создавать механизмы документирования случаев принудительного перемещения и депортации. Они должны "оказать политическую, материально-техническую и финансовую поддержку для создания эффективного, быстрого и безопасного правового механизма идентификации, розыска и репатриации детей, а также усилить координацию со всеми соответствующими органами Украины" и неправительственными организациями, занимающимися возвращением депортированных детей, отмечается в документе. Резолюция ПАСЕ поощряет правительства стран-членов вводить санкции против граждан РФ и Беларуси, причастных к похищению украинских детей.
Для того, чтобы эти дети смогли вернуться домой, необходимо усилить сотрудничество и объединить усилия различных механизмов, включая гражданское общество, которые сейчас занимаются этой проблемой, говорится в резолюции. ПАСЕ считает целесообразным приобщить "третью сторону, которая может служить гарантом беспристрастности и эффективности". В этой связи ассамблея обращается в организациям, "чей нейтральный мандат позволяет им получить доступ к территориям РФ, Беларуси и оккупированным территориям Украины" с призывом содействовать процессу идентификации и возвращению украинских детей домой.
Елена Зеленская: "Время действует против нас"
Дебаты, посвященные резолюции, открыла первая леди Украины Елена Зеленская. В апреле прошлого года она уже обращалась в ПАСЕ во время принятия резолюции о принудительной депортации россиянами взрослых и детей из Украины. "Через год мне хотелось бы сказать, что все кончилось, все дети дома, но это не так", - сказала Зеленская. Она отметила, что история возвращения каждого ребенка - это отдельная операция, в которую часто вовлечены несколько стран и "тысячи неравнодушных людей". "В настоящее время в российской неволе находится более 19 тысяч детей, если мы будем продолжать действовать такими темпами, то нам понадобится 50 лет, чтобы вернуть всех наших детей домой", - отметила первая леди Украины.
Зеленская рассказала, что за последний год была создана Международная коалиция по возвращению детей, инициатива Bring Kids Back UA, "но время действует против нас". "Недавно российский диктатор издал указ о предоставлении российского гражданства похищенным украинским детям. Нам нужно действовать быстрее. У нас нет 50 лет на это, даже год - это много", - подчеркнула Зеленская.
"РФ похищает детей, чтобы путинизировать их"
"Россия украла надежды и мечты у тысяч украинских детей, она похитила их из их домов, украла их идентичность", - заявил исландский депутат от Европейской народной партии Биргир Тораринссон. Он заявил, что ПАСЕ, в которой представлены 46 стран, требует от России и Беларуси освобождения всех украинских заложников и детей, отметив, что "похищение государством детей другой нации является формой геноцида". Он призвал страны участвовать в посредничестве для возвращения украинских детей, приведя пример Катара, при участии которого недавно удалось вернуть в Украину детей из РФ.
По словам британского депутата от группы консерваторов Дэвида Бленкатра, статистика похищений детей ужасает. По данным украинской стороны, в РФ было вывезено более 19 тысяч детей, "уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова говорит, что они забрали 700 тысяч детей, Госдепартамент США называет цифру в 900 тысяч", отметил он. "Российская агрессивная война - абсолютное зло, Россия ежедневно бомбит гражданскую инфраструктуру и убивает мирных людей, чтобы повлиять на настроения населения, русские закладывают миллионы мин, которые продолжат убивать последующие поколения даже после того, как закончится война, наносит вред окружающей среде. А также она совершает самое страшное военное преступление - похищает детей для того, чтобы путинизировать их", - сказал политик.
Внефракционная депутат из Эстонии Лииза-Ли Пакоста подчеркнула, что ситуация по возвращению депортированных детей требует объединенных усилий международного сообщества. Она призвала своих коллег последовать примеру эстонского и латвийского парламентов, принявших декларации, в которых осудили незаконную депортацию украинских детей Россией и Беларусью.
Политик также подчеркнула важность поддержки деятельности Международного уголовного суда по привлечению к ответственности виновных в похищении украинских детей. "Мы должны сделать так, чтобы это преступление не прошло безнаказанно. И мы можем сделать это только вместе", - подчеркнула Пакоста.
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