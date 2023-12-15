Как в ПАСЕ хотят вернуть украинских детей из РФ и Беларуси

На слушаниях в ПАСЕ назвали неудовлетворительными низкие темпы возвращения детей из Украины, незаконно депортированных в РФ. Политики и эксперты призывают удвоить внимание к проблеме и привлечь нейтральных посредников.

Только по официальным данным украинской стороны, число незаконно депортированных Россией украинских детей составляет 19 546 человек, однако эта цифра может быть гораздо больше. Российские власти не демонстрируют никакого намерения вернуть похищенных из Украины детей и не предоставляют украинской стороне информацию о местах их пребывания.

Эксперты и политики из разных европейских стран призывают создать новый международный механизм для возвращения украинских детей, незаконно депортированных Россией, и привлечь к участию в нем нейтральные страны. Об этом шла речь во время слушаний комитета бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), посвященных положению детей из Украины, в частности, проблеме их возвращения с оккупированных украинских территорий, РФ и Беларуси. Слушания прошли в пятницу, 15 декабря, в Париже.

С каждым днем шансы вернуть детей из РФ уменьшаются

В апреле этого года ПАСЕ приняла резолюцию по проблеме незаконно перемещенных Россией украинских детей, в которой призвала создать условия для их безопасного возвращения. Однако, как сказал во время слушаний член ПАСЕ от Португалии Паулу Писку, автор доклада, на основе которого была заключена резолюция, за семь месяцев "в этой ситуации ничего не изменилось".

Согласно сообщениям российских властей, на территорию РФ или в оккупированные регионы Украины было вывезено более 700 тысяч украинских детей. Власти в Киеве говорят, что эта цифра может составлять 300 тысяч, тогда как официально зарегистрированные случаи похищения детей россиянами - около 20 тысяч. По словам Писку, Украина нуждается в помощи международного сообщества, чтобы "установить имена этих детей, место и условия их пребывания". "Есть информация, что украинские дети разбросаны по 50 регионам России, многих из них усыновили, изменили национальность и русифицировали. Это может означать, что мы потеряли этих детей навсегда", - сказал депутат ПАСЕ. Писку также подчеркнул, что число детей, которых удалось вернуть - более 360 - "очень неудовлетворительное". "И чем больше проходит времени, тем сложнее становится эта задача", - предостерег португальский политик.

По словам докладчика ПАСЕ, депортация украинских детей российскими властями - "очень хорошо организованный план", поддерживаемый государством, в котором принимают участие все представители власти: от верхушки до локальных чиновников. По его мнению, вопрос возвращения похищенных детей должен стать приоритетом международного сообщества на всех уровнях и должен шире освещаться в публичном пространстве. "По моему мнению, мы сделали лишь несколько маленьких шагов, чтобы разрешить ситуацию, а их нужно сделать гораздо больше", - подчеркнул Писку.

Недостает новых международных механизмов для возвращения детей

По официальным данным, война, развязанная Россией, унесла жизни 512 украинских детей, 1158 детей получили ранения и увечья, 75 детей стали жертвами пыток на оккупированных РФ территориях, а факты сексуального насилия российскими солдатами над детьми "ужасают", сказал в своем выступлении на слушаниях в ПАСЕ уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, самой маленькой жертве сексуального насилия, совершенного россиянами в Украине, четыре года.

Относительно незаконного перемещения украинских детей в РФ, украинский омбудсмен отметил, что такая практика продолжается с 2014 года. По мнению Лубинца, это является одним из признаков преступлений геноцида. Он призвал международных партнеров "найти решения, реальные механизмы, которые дадут результаты, например, политическое и дипломатическое давление" на Россию. "Мы не смогли вернуть наших детей, несмотря на непрекращающиеся усилия. Потому что российские власти просто отказываются это делать и не демонстрируют никакого желания установить с нами контакты", - отметил Лубинец.

Одним из способов коммуникации с РФ может стать привлечение к процессу возвращения детей представителей третьих стран - нейтральных в своей позиции по войне в Украине, например, Катара, который уже принимал участие как посредник в этом процессе, считает эксперт неправительственной организации Ukrainian Child Rights Network Дарья Касьянова. "Мы должны изобрести новые механизмы для этого, потому что механизм международного гуманитарного права оказался неэффективным", - подчеркнула Касьянова.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей в Россию. Это означает, что теперь они оба имеют официальный статус подозреваемых в совершении международного преступления и в 123 странах мира власти обязаны их арестовать.

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