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Вывезенный из Мариуполя подросток просит Зеленского о помощи

Анастасия Штайнмиллере
10 ноября 2023 г.

В марте 2023 года Богдан Ермохин, получивший паспорт РФ, пытался бежать в Украину, но был задержан российскими силовиками вблизи белорусско-украинской границы.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на презентации Bring Kids Back UA - плана возвращения детей, незаконно депортированных РоссиейФото: Ukrainian Presidentia/ZUMA Press/dpa/picture alliance

Украинский подросток Богдан Ермохин, которого российские военные насильно вывезли из оккупированного Мариуполя в Россию, попросил Владимира Зеленского помочь вернуть его в Украину. Видеообращение 17-летнего Ермохина к украинскому президенту опубликовала в социальной сети Facebook в четверг, 9 ноября, его адвокат Екатерина Бобровская.

"Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович, помочь мне вернуться домой", - говорит подросток на видео. К украинскому президенту обратилась и сама Бобровская, призвав его лично проконтролировать возвращение Богдана в Украину.

Юрист подчеркнула, что писала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой с требованием вернуть Ермохина законному опекуну - его двоюродной сестре Валерии, которая сейчас находится в Украине. По словам адвоката, в разговоре с сестрой Богдан говорил, что его запугивают и требуют остаться в РФ, несмотря на его желание вернуться домой.

Попытка сбежать из России не увенчалась успехом

Богдан Ермохин потерял родителей в 8 лет. До начала военного нападения России на Украину он учился в металлургическом колледже в Мариуполе, а его законным опекуном был директор учебного заведения. После оккупации Мариуполя подросток был вывезен на территорию РФ и передан под опеку Ирине Рудницкой, известной активистке и давней соратнице Марии Львовой-Беловой.

В марте 2023 года Ермохин, к тому времени получивший паспорт РФ, попытался сбежать из России в Украину, но был задержан российскими силовиками вблизи белорусско-украинской границы. Комментируя этот инцидент, омбудсмен Львова-Белова заявила, что Ермохина "пытались выманить на территорию Украины с помощью манипуляций и угроз".

В ноябре 2023 года стало известно, что подростка обязали явиться в подмосковный военкомат в декабре нынешнего года, когда ему исполнится 18 лет. Официальный опекун Ермохина в России Ирина Рудницкая в беседе с русской службой медиакомпании Би-би-си заявила, что речь не идет о вручении повестки и в военкомате лишь сверят данные Богдана, поскольку у него есть отсрочка от армии.

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