Reuters нашло связи советника Львовой-Беловой с неонацистам

По данным Reuters, советник уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка в России Львовой-Беловой, размещал в соцсетях посты, связанные с группировкой WotanJugend и неонацистской символикой.

Алексей Петров - 27-летний советник уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой - в период с 2011 по 2014 годы, когда ему было от 16 до 19 лет, размещал в соцсетях посты, связанные с группировкой WotanJugend и другими неонацистскими объединениями. Об этом в среду, 9 августа, сообщило агентство Reuters по итогам журналистского расследования.

Так, в 2012 году он выложил на своей странице "В контакте" видео, имеющее отношение к сторонникам правой идеологии. Кроме того, 16 сентября 2012 года он разместил там же фото футболки с одной из вариаций кельтского креста, зачастую использующегося как политический символ ультраправых, а также бейсболки с цифрами 88 (отсылка к нацистскому приветствию "Heil Hitler", "H" - восьмая буква алфавита).

В 2013 году он опубликовал комментарий в соцсети "В контакте" со словами "Римский салют, от сердца к солнцу", также отсылающий к нацистскому приветствию.

В Skype Петров, по данным Reuters, был зарегистрирован с аккаунтом wotan_jugend8989. Его учетная запись в Instagram - fanat1k8814, отмечает агентство, при этом 88 - отсылка к Heil Hitler, а 14 - к американскому неонацисту Дэвиду Лэйну.

Возродить "Великую Россию"

Петров отписался более чем от 150 групп "В контакте" после того, как агентство Reuters направило ему свои вопросы, уточнили журналисты. Одна из них, под названием "Stay White" ("Оставайтесь белыми") называет себя группой для славян, которые хотят возродить "Великую Россию". Он также удалил некоторые видеоролики и изменил настройки приватности одного из своих аккаунтов, отмечает агентство.

Хотя Петров размещал материалы, связанные с ультраправыми группировками, ни в одном из сообщений, проанализированных Reuters, он не выражал явного одобрения их деятельности.

В ответ на запрос Reuters Петров заявил: "Я однозначно никогда не имел и не имею никаких связей с неонацистскими организациями. Я никогда не был членом и не имел аккаунтов в социальных сетях, связанных или имеющих отношение к нацистским организациям". По его словам, он не может вспомнить, что именно размещал в соцсетях несколько лет назад, а с тех пор группы могли изменить свои названия.

В аппарате Львовой-Беловой и в Кремле не ответили на вопросы журналистов.

Выступал на заседании Совбеза ООН

На сайте омбудсмена сказано, что в аппарате уполномоченной по правам ребенка Петров курирует проект "Детям - в руки", собирающий гуманитарную помощь для детей из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также из Украины. Он был одним из выступавших на заседании Совбеза ООН 5 апреля, посвященном вывозу украинских детей в Россию.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений - насильственных депортаций и перемещении детей с занятых ВС РФ территорий Украины.

Как уточняла расследывательская группа Bellingcat , WotanJugend, которую его основатель в 2016 году описал как сетевой "мини-университет для сторонников правой идеологии", провозглашает "героями" таких ультраправых террористов, как Тимоти Маквей и Андерс Брейвик. Группа организовывает неонацистские концерты, проводит курсы "расовой теории" и обращения с оружием и даже использовала обрамленный свастиками потрет Адольфа Гитлера на алтаре со свечами.

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