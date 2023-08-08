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Четыре страны - участницы МУС выступили с заявлением по РФ

Александра Иванова
33 мин. назад

Великобритания, Япония, Италия и Коста-Рика обеспокоены уголовным преследованием в России прокурора МУС Карима Хана и судей.

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Здание МУС в Гааге
Фото: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

Великобритания, Коста-Рика, Италия и Япония в понедельник, 7 августа, выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность возбуждением в России уголовного дела против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, а также трех судей МУС.

"Суд представляет собой обязательство его государств-участников обеспечить привлечение к ответственности за наиболее серьезные преступления, вызывающие озабоченность всего международного сообщества. Вызывает сожаление, что Россия продолжает попытки подорвать мандат суда, и мы вновь заявляем о своей непоколебимой решимости оставаться на стороне суда, его должностных лиц и персонала, а также сотрудничающих с ним лиц, вместе с другими государствами-участниками", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте правительства Великобритании.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а также детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу о незаконном вывозе украинских детей в Россию, относящемся к категории военных преступлений. После этого Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана (Великобритания), а также судей Томоко Аканэ (Япония), Розарио Сальваторе Айталы (Италия) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Коста-Рика).

За что преследуют в РФ прокурора и судей МУС

По сведениям газеты "Коммерсант", в отношении Карима Ахмада Хана в РФ было возбуждено дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Против судей МУС были возбуждены дела по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений, пишет газета на своем сайте.

27 июля карточка члена МУС Томоко Аканэ появилась в базе розыска МВД РФ

Юрисдикцию МУС признают более 100 стран мира, в том числе страны-авторы вышеназванного заявления. Ни Россия, ни Украина, ни США в число таких государств не входят.

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Статья газеты "Коммерсант" об уголовном преследовании в РФ прокурора и судей МУС

СКР возбудил дело против прокурора и судей Международного уголовного суда
www.kommersant.ru
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