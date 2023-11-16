Доклад: В Беларусь из Украины незаконно вывезли 2440 детей

За время войны в Беларусь через Россию были незаконно вывезены более 2440 украинских детей в возрасте от шести до 17 лет. Их отправляли в том числе на военную подготовку.

С 24 февраля 2022 года по 30 октября нынешнего года c оккупированных Россией территорий Украины были незаконно вывезены в Беларусь через РФ не менее 2442 детей в возрасте от шести до 17 лет. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг, 16 ноября, Лабораторией гуманитарных исследований (HRL) при Йельской школе общественного здравоохранения в США.

Авторы доклада указали на территории Беларуси 13 локаций, в которые во время войны вывозили детей из Украины. Как минимум в восьми из них детей подвергали переобучению, навязывая им "культурные, исторические, социальные и патриотические доктрины или идеи, служащие политическим интересам режимов Беларуси и России", говорится в документе. Кроме того, по данным исследователей, не менее шести групп детей из Украины проходили в РБ военную подготовку, в том числе на базе белорусских внутренних войск.

Неизвестно, сколько из этих детей остаются на белорусской территории сейчас, отмечают авторы доклада. "Ключевые фигуры, причастные к перевозке детей из оккупированной Украины в Беларусь, заявили - без каких-либо доказательств, - что все дети были возвращены в Украину, - указано в документе. - Однако в HRL не смогли найти полные и убедительные данные, подтверждающие, что дети, указанные в этом отчете, вернулись на оккупированные РФ территории Украины".

Лукашенко активно участвовал в вывозе украинских детей

Правящий в Беларуси режим активно способствовал незаконной депортации несовершеннолетних украинцев, вместе с руководством РФ, "властями" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", провластными деятелями и организациями, говорится в докладе. В частности, Александр Лукашенко "одобрил участие как государственных, так и негосударственных организаций в перевозке детей из Украины в Беларусь, финансировал их транспортировку из совместного бюджета Союзного государства РФ и РБ", утверждают авторы.

В числе ключевых лиц и организаций, способствовавших вывозу украинских детей в Беларусь, исследователи из Йеля называют фонд белорусского паралимпийца Алексея Талая, предприятие "Беларуськалий" и директора донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольгу Волкову.

Фонд Талая ранее упоминался в расследовании "Белорусского расследовательского центра" как организация, спонсирующая переправку детей с оккупированных РФ территорий Украины в РБ. Что касается "Беларуськалия", то глава этого предприятия Иван Головатый, по информации белорусского оппозиционера Павла Латушко, непосредственно участвовал в незаконной депортации украинских детей.

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