  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыБеларусь

Доклад: В Беларусь из Украины незаконно вывезли 2440 детей

Олег Соколенко
16 ноября 2023 г.

За время войны в Беларусь через Россию были незаконно вывезены более 2440 украинских детей в возрасте от шести до 17 лет. Их отправляли в том числе на военную подготовку.

https://p.dw.com/p/4YxUX
Украинских детей вывозят в Белгородскую область
Украинских детей вывозят в Белгородскую областьФото: Mikhail Voskresenskiy/SNA/IMAGO

С 24 февраля 2022 года по 30 октября нынешнего года c оккупированных Россией территорий Украины были незаконно вывезены в Беларусь через РФ не менее 2442 детей в возрасте от шести до 17 лет. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг, 16 ноября, Лабораторией гуманитарных исследований (HRL) при Йельской школе общественного здравоохранения в США.

Авторы доклада указали на территории Беларуси 13 локаций, в которые во время войны вывозили детей из Украины. Как минимум в восьми из них детей подвергали переобучению, навязывая им "культурные, исторические, социальные и патриотические доктрины или идеи, служащие политическим интересам режимов Беларуси и России", говорится в документе. Кроме того, по данным исследователей, не менее шести групп детей из Украины проходили в РБ военную подготовку, в том числе на базе белорусских внутренних войск.

Неизвестно, сколько из этих детей остаются на белорусской территории сейчас, отмечают авторы доклада. "Ключевые фигуры, причастные к перевозке детей из оккупированной Украины в Беларусь, заявили - без каких-либо доказательств, - что все дети были возвращены в Украину, - указано в документе. - Однако в HRL не смогли найти полные и убедительные данные, подтверждающие, что дети, указанные в этом отчете, вернулись на оккупированные РФ территории Украины".

Лукашенко активно участвовал в вывозе украинских детей

Правящий в Беларуси режим активно способствовал незаконной депортации несовершеннолетних украинцев, вместе с руководством РФ, "властями" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", провластными деятелями и организациями, говорится в докладе. В частности, Александр Лукашенко "одобрил участие как государственных, так и негосударственных организаций в перевозке детей из Украины в Беларусь, финансировал их транспортировку из совместного бюджета Союзного государства РФ и РБ", утверждают авторы.

В числе ключевых лиц и организаций, способствовавших вывозу украинских детей в Беларусь, исследователи из Йеля называют фонд белорусского паралимпийца Алексея Талая, предприятие "Беларуськалий" и директора донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольгу Волкову.

Фонд Талая ранее упоминался в расследовании "Белорусского расследовательского центра" как организация, спонсирующая переправку детей с оккупированных РФ территорий Украины в РБ. Что касается "Беларуськалия", то глава этого предприятия Иван Головатый, по информации белорусского оппозиционера Павла Латушко, непосредственно участвовал в незаконной депортации украинских детей.

Смотрите также:

Как война в Украине разделила семьи и угрожает их будущему

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Маленькая победа: украинка вернула ребенка, вывезенного в Россию 13.01.2023

Маленькая победа: украинка вернула ребенка, вывезенного в Россию 13.01.2023

С начала войны России против Украины, по данным Киева, более 12000 детей были принудительно депортированы на территорию Россию, что привело к разрыву многих семей. Родителям требуются месяцы, чтобы найти собственых детей. И очень трудно вернуть их домой. Корреспондент DW встретилась с матерью, которая только что вернула свою дочь после четырех месяцев нахождения её в России.
Политика13 января 2023 г.03:32 мин.
external

"Мы привыкли к войне": дети прифронтовой полосы в Украине

"Мы привыкли к войне": дети прифронтовой полосы в Украине

Не все в Украине могут или хотят покинуть города и села, расположенные вблизи от линии фронта. Целые семьи с детьми остаются жить в прифронтовой полосе. Репортаж DW из городка Курахово, расположенного всего в 16 км от передовой.
Конфликты2 октября 2023 г.03:29 мин.