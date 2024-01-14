С начала войны в Украину из России вернули 517 детей

С начала российского вторжения в Украину были возвращены 517 детей и 2828 взрослых, которых похитили и незаконно удерживали в России, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец на форуме в швейцарском Давосе в воскресенье, 14 января. "Сейчас дома 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских. А наша задача - вернуть всех", - заявил Лубинец, призвав международное сообщество "немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении".

Незаконная депортация украинских детей в РФ

По официальным данным украинских властей, по состоянию на конец 2023 года из Украины в Россию были депортированы 19 546 детей. Незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию стала основанием для выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Жена президента Украины Елена Зеленская, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) указала, что МУС назвал лишь двух подозреваемых, хотя "на самом деле их тысячи, потому что это не случайное преступление, а целый специально созданный механизм", нацеленный на похищение украинских детей. Кремль отвергает обвинения в депортации, утверждая, что детей вывозили в безопасные районы.

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