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Фильм "20 дней в Мариуполе" вошел в шорт-листы "Оскара"

Александр Дельфинов
22 декабря 2023 г.

Картина Мстислава Чернова об уничтожении Мариуполя войсками РФ отмечена в категориях "Лучший документальный полнометражный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

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Режиссер Мстислав Чернов (третий справа) и команда, сделавшая "20 дней в Мариуполе"
Режиссер Мстислав Чернов (третий справа) и команда, сделавшая "20 дней в Мариуполе"Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

Документальная лента украинского фотожурналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" вошла в шорт-листы американской кинопремии "Оскар". Об этом сообщается в четверг, 21 декабря, на сайте американской киноакадемии.

Как отмечается в публикации, украинский фильм отмечен в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", где всего в списке претендентов на главный приз - 15 документальных лент. Кроме того, "20 дней в Мариуполе" значится в категории  "Лучший фильм на иностранном языке".

Среди 15 претендентов на награду в этой категории также отмечены немецкий фильм "Учительская" (Das Lehrerzimmer) режиссера Илькера Чатака (Ilker Catak), рассказывающий о вышедшем из-под контроля конфликте в школе, где в центре событий - молодая учительница, которая хочет раскрыть серию школьных краж. Кроме того, в шорт-листе находятся представляющий Японию фильм "Идеальные дни" (Perfect days), снятый немецким режиссером Вимом Вендерсом (Wim Wenders), и представляющий Армению фильм "Американец" (Amerikatsi), в котором Майкл А. Гурджян выступил в качестве сценариста, режиссера и исполнителя главной роли.

23 января 2024 года будут объявлены окончательные номинанты на премию "Оскар", 96-я церемония вручения которой намечена на 10 марта.

История создания фильма "20 дней в Мариуполе"

Кадры разрушения Мариуполя российскими военными, составившие фильм, снимала в первые дни нападения России на Украину команда репортеров агентства The Associated Press, в которую входили, в частности, украинские фоторепортеры Мстислав Чернов, ставший режиссером картины, Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Приехав в Мариуполь в день вторжения, 24 февраля 2022 года, Чернов и Малолетка освещали работу врачей в местных госпиталях, фиксировали многочисленные жертвы среди гражданского населения и покинули город 15 марта в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.

В январе 2023 года фильм был удостоен приза зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США. В мае 2022-го Евгению Малолетке и Мстиславу Чернову была присуждена премия DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award), а в декабре - премия "Репортеров без границ" "За свободу прессы". Евгений Малолетка в 2023 году стал лауреатом конкурса World Press Photo, ранее он был признан фотографом года по версии британской газеты The Guardian.

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