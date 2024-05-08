ЕС согласовал план использования доходов от активов РФ

Послы стран ЕС после многонедельных переговоров договорились об использовании процентов от российских активов для военной помощи Украине и ее восстановления.

Евросоюз сделал очередной шаг в принятии решения об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. В среду, 8 мая, послы стран ЕС на заседании в Брюсселе по итогам продолжавшихся несколько недель консультаций согласовали соответствующий план, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.

Проценты от активов РФ пойдут на военную помощь и восстановление Украины

Согласно сообщению, достигнуто принципиальное соглашение по мерам, касающимся доходов от заблокированных активов РФ. Эти деньги пойдут на поддержку восстановления Украины, ставшей целью российской военной агрессии, а также для обороны этой страны. При этом только в текущем году данная сумма может составить до 3 млрд евро.

Переговоры по этому плану затянулись, в том числе, из-за того, что Австрия и ряд других государств отказывались участвовать в непосредственных поставках оружия и боеприпасов. По требованию этих стран достигнута договоренность, что часть процентов от российских доходов будет использоваться и для других видов помощи, передает агентство dpa.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заморожены активы российского Центробанка на общую сумму около 210 млрд евро. Расположенный в Бельгии депозитарий Euroclear сообщил, что в 2023 году на эти деньги получены проценты в размере около 4,4 млрд евро.

Инициатива фон дер Ляйен и Борреля

В марте 2024 года председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступили с предложением косвенного использования российских средств. Их план ЕС состоит в том, чтобы направлять 90 процентов таких доходов через Европейский фонд мира на закупку оружия для ВСУ, а остальные 10 процентов - на восстановление Украины. Если эту схему одобрят все страны-члены ЕС, Киев может уже в нынешнем году получить 2,5-3 млрд евро, и дальше получать сопоставимые суммы ежегодно.

Конфисковывать замороженные активы Брюссель в настоящее время не планирует. По данным американского издания Politico, от этой идеи европейских чиновников отговаривают КНР, Саудовская Аравия и Индонезия. Недавно также стало известно, что ЕС не отдаст Украине прибыль, полученную от инвестирования российских активов в 2022 - 2023 годах - она останется в ЕС для оплаты судебных тяжб с Москвой. По данным Politico, Россия подала против Euroclear уже более 90 судебных исков, добиваясь возврата замороженных средств Центробанка РФ, которые были заморожены в результате введения санкций за развязанную Москвой войну в Украине и хранятся в этом бельгийском депозитарии.