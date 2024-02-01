Доходы от замороженных в ЕС активов РФ составили 4,4 млрд

Европейский депозитарий Euroclear за 2023 год получил 4,4 млрд евро процентов от российских активов, замороженных по решению Евросоюза после вторжения в Украину. Об этом говорится в отчете Euroclear о финансовых результатах, опубликованном в четверг, 1 февраля.

В европейском депозитарии хранится 191 млрд евро из 260 млрд евро зарубежных активов России, замороженных после ее нападения на Украину. Доходы в виде процентов образовались из-за обязательства депозитария инвестировать активы, подчеркивается в отчете Euroclear.

В ЕС обсуждают план передачи Украине прибыли от активов РФ

В конце января послы стран Евросоюза дали принципиальное согласие на план Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Согласно предварительно одобренному плану, прибыль будет перечисляться в специальный фонд и храниться там, пока страны ЕС не согласятся единогласно направить их на помощь Украине.

Европейская комиссия рассматривает различные варианты использования прибыли, полученной в результате реинвестирования санкционированных сумм, находящихся в распоряжении финансовых учреждений, включая Euroclear, для финансирования восстановления Украины.

Euroclear в свою очередь подчеркнул в отчете, что "ориентирован на минимизацию потенциальных юридических и операционных рисков, которые могут возникнуть для него и его клиентов в результате реализации любых предложений Европейской Комиссии".

Выработка и согласование внутри ЕС конкретного механизма использования активов представляют большую сложность в связи с возникающими при этом юридическими вопросами. Кроме того, как писала Financial Times, в Брюсселе опасаются, что это может вызвать финансовую нестабильность и ответные меры со стороны России.

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