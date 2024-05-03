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В G7 больше не рассматривают изъятие замороженных активов РФ

Евгений Жуков
3 мая 2024 г.

Хотя Украина настаивает на полном изъятии замороженных активов РФ, официальные лица "большой семерки" в частном порядке заявляют, что этот вопрос больше не рассматривается, пишет Financial Times.

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Купюры евро
В странах Запада заморожены активы РФ примерно на 260 млрд евроФото: Napoli/Giacomino/ROPI/picture alliance

Страны "Группы семи" (G7) больше не рассматривают возможность полной конфискации замороженных согласно западным санкциям российских активов, хотя на этом продолжают настаивать украинские власти. Об этом официальные лица "большой семерки" заявляют в частном порядке, пишет в среду, 3 мая, газета Financial Times (FT).

Вместо этого, по данным издания, изучаются альтернативные способы извлечения средств из замороженных активов. Так, согласно предложению Бельгии, где в европейском депозитарии Euroclear хранится около 190 млрд евро резервов Центробанка РФ, резервы можно было бы использовать в качестве обеспечения для долгового финансирования Украины. Поначалу этот план получил поддержку, однако позднее от него также отказались, указывает FT, поскольку он сопряжен с теми же проблемами, что и полная конфискация активов.

Infografik Wie Sanktionen russische Zinszahlungen blockieren RU

США в свою очередь продвигают новую идею, пишет газета со ссылкой на заместителя советника Белого дома по национальной безопасности, отвечающего за вопросы международной экономики, Далипа Сингха - речь идет о выделении Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредита или облигаций, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов.

Замороженные активы РФ в Европе

В странах Запада после полномасштабного вторжения России в Украину были заморожены активы Центробанка РФ примерно на 260 млрд евро. Большая часть из них (около 190 млрд евро) хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии. В отчете за 2023 год, обнародованном в начале февраля 2024 года, депозитарий указал, что в связи с обязательством инвестировать активы он получил 4,4 млрд евро процентов от этих средств.

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