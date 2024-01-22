Боррель: Наша задача - победа Украины в войне против России

Украина остается для Европейского Союза приоритетом, заявил по окончании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 22 января верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. "Война в Украине - это экзистенциальная угроза для Европы, и мы готовы помогать Украине, - сказал Боррель. - Цель заключается в том, чтобы Украина победила в этой войне. Это наша задача". Он также сообщил, что посетит Киев в первой или второй неделю февраля.

Кроме того, Жозеп Боррель заявил, что государства Евросоюза достигли политического соглашения об использовании прибыли с замороженных в ЕС российских активов. "Я уверен, что работа будет завершена в ближайшее время. Обсуждение будет продолжаться на уровне послов, но я вижу, что соглашение приближается", - рассказал глава внешнеполитической службы ЕС, подчеркнув, что это решение должно быть принято до следующего Совета по иностранным делам 19 февраля. Речь идет о предложении Еврокомиссии зафиксировать сверхприбыль с обездвиженных российских активов и хранить ее, пока ЕС не будет готов перевести эти средства Киеву, для чего потребуется разработать отдельный механизм.

Брюссель добивается создания фонда военной помощи Украине

Кроме того, Боррель сообщил, что представил странам ЕС неофициальный документ с предложением о фонде военной помощи Украине. Он выразил надежду, что Евросоюз достигнет соглашения о пополнении Европейского фонда мира на 5 млрд евро, чтобы создать Фонд помощи Украине. Об этом предложении ранее писало издание Wall Street Journal, в распоряжение которого попал неофициальный документ.

"Министры согласились, что сейчас не время ослаблять поддержку Украины. Напротив, нужно делать больше и быстрее",- указал глава внешнеполитической службы ЕС. По его словам, это должна быть любая помощь, необходимая Киеву, будь то финансовые ресурсы, военная техника или обучение солдат. "Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать помощь предсказуемой", - пообещал Боррель.

В заседании Совета по иностранным делам участвовал по видеосвязи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который проинформировал коллег по должности о последних событиях в его стране.

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