В ФРГ остаются замороженными менее 4 млрд евро активов РФ

В марте 2023 года сумма замороженных российских средств превышала 5 млрд евро. В эту сумму входят активы российских физических и юридических лиц, а также Центробанка РФ.

В настоящее время в Германии по-прежнему заморожены российские активы на сумму лишь 3,95 млрд евро. Такие данные 10 мая предоставило министерство финансов ФРГ в ответ на запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Маркуса Хербранда (Markus Herbrand), о котором в среду, 15 мая, сообщает агентство Reuters.

Речь идет об оценочном показателе, в который входят денежные средства и другие активы физических и юридических лиц, а также средства Центробанка РФ, которые подпали под санкции ЕС, введенные после начала полномасштабной войны России против Украины. При этом доли замороженных государственных и частных средств не называются, поскольку эта информация засекречена, отмечает далее Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

В марте 2023 года министерство финансов ФРГ сообщало о замороженных российских активах на общую сумму 5,25 млрд евро. По мнению Маркуса Хербранда, продолжающееся блокирование Германией нескольких миллиардов российских средств можно расценивать как успех. "Тем самым мы четко сигнализируем, что можем в любой момент конфисковать находящиеся в нашей стране санкционированные активы", - отметил он.

Замороженные на Западе российские активы

В странах G7, ЕС и Австралии после полномасштабного вторжения России в Украину были заморожены активы Центробанка РФ примерно на 260 млрд евро. Большая часть из них (около 190 млрд евро) хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии. В отчете за 2023 год, обнародованном в начале февраля 2024 года, депозитарий указал, что в связи с обязательством инвестировать активы он получил 4,4 млрд евро процентов от этих средств.

В Евросоюзе в настоящее время продолжается процедура утверждения плана об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, а также для восстановления пострадавшей от российской агрессии страны. 8 мая он был согласован на уровне послов стран ЕС. Только в текущем году доходы от замороженных активов РФ могут составить до 3 млрд евро. Конфисковывать замороженные активы Брюссель в настоящее время не планирует. По данным американского издания Politico, от этой идеи европейских чиновников отговаривают КНР, Саудовская Аравия и Индонезия.

Недавно также стало известно, что ЕС не отдаст Украине прибыль, полученную от инвестирования российских активов в 2022 - 2023 годах - она останется в ЕС для оплаты судебных тяжб с Москвой. По данным Politico, Россия подала против Euroclear уже более 90 судебных исков, добиваясь возврата замороженных средств Центробанка РФ, которые хранятся в этом бельгийском депозитарии.