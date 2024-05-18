Активы Commerzbank в РФ арестованы по иску "Русхимальянса"

Суд Петербурга наложил арест на активы Commerzbank в РФ на сумму 94,9 млн евро. Ранее по иску "Русхимальянса" были арестованы счета UniCredit Bank и Deutsche Bank.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы, счета и недвижимость немецкого банка Commerzbank на сумму в 94,9 млн евро в качестве обеспечительных мер по иску "Росхимальянса". Соответствующее постановление суда датируется пятницей, 17 мая.

"Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на 100% акций, принадлежащих Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft) (…) в АО "Коммерцбанк" (Евразия) (…), запретить Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft) распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом)", - говорится в этом документе.

Кроме того, суд постановил наложить арест на иные ценные бумаги, принадлежащие Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft), а также на ценные бумаги, принадлежащие АО "Коммерцбанк" (Евразия) "в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста".

Арест был наложен также на 100% доли в ООО "Дом на набережной 2" - компании, которой принадлежит здание банка площадью 7134 квадратных метра на Кадашевской набережной в Москве. ОАО "Реестр", которое занимается регистрацией акционеров, было запрещено совершать любые действия в отношении акций Commerzbank.

Иски "Русхимальянса" к немецким партнерам

"Русхимальянс" - совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи". Оно выступало одним из операторов интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге Ленинградской области.

Как напоминает газета "Коммерсант" , в 2021 году "Русхимальянс", немецкая инжиниринговая компания Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" заключили контракт на поставку оборудования для строительства газоперерабатывающего завода, оператор перечислил Linde аванс 1,1 млрд евро, но в 2022 году компания в одностороннем порядке расторгла контракт, сославшись на санкции Евросоюза, введенные в отношении России в связи с ее вторжением в Украину.

Со своей стороны банки-гаранты - Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit - отказались выполнять свои обязательства по той же причине. После этого "Русхимальянс" обратился в суд.

В январе 2023 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы компании Linde на сумму в 35 млрд рублей. Также по иску "Русхимальянса" был наложен арест на активы банка UniCredit на сумму в 462,2 млн евро и Deutsche Bank - на сумму в 238,6 млн евро.

Таким образом, общая сумма активов немецких банков, арестованных в России, составляет почти 800 млн евро.