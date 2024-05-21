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Евросоюз одобрил помощь Украине доходами от активов РФ

Павел Мыльников
21 мая 2024 г.

Прибыль от заблокированных в рамках санкций ЕС российских активов пойдет на восстановление Украины и поддержку военных. В 2024 году Киев получит таким образом до 3 млрд евро, заявил глава МИД Чехии.

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Рублевые монеты Банка России
Euroclear удержит часть прибыли как страховку от рисковФото: Dado Ruvic/REUTERS

Евросоюз одобрил использование прибыли от замороженных активов Центрального банка России для поддержки и восстановления Украины. Об этом Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, сообщает во вторник, 21 мая.

Только в нынешнем году объем таких средств составит до 3 миллиардов евро, причем 90 процентов из них будут направлены украинским военным, указал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. "Россия должна заплатить за свои разрушения, вызванные войной", - подчеркнул он.

Киеву предоставят чистую прибыль от активов, полученную с 15 февраля 2024 года, пишет Bloomberg. С этого дня замороженные российские активы примерно на 159 млрд евро принесли около 557 миллионов евро прибыли, следует из отчетности бельгийского депозитария Euroclear за первый квартал. По данным Bloomberg, заблокированные активы РФ будут ежегодно приносить около 5 млрд евро прибыли, а Украина будет получать помощь дважды в год.

Euroclear удержит часть прибыли для урегулирования исков от России

Депозитарий сохранит прибыль, полученную до 15 февраля, для покрытия различных рисков, в том числе связанных с судебными исками в России, поясняет Bloomberg. План Брюсселя включает механизм, позволяющий Euroclear удерживать больше средств, если их объем будет недостаточным для урегулирования неожиданных рисков.

Совет ЕС разрешил помочь Украине замороженными активами РФ

Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление, которое создает правовую базу для использования прибыли от замороженных активов Центробанка России в интересах Украины. Документ разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

После российского военного вторжения в Украину Брюссель ввел несколько пакетов санкций в отношении Москвы. По оценке Еврокомиссии, в рамках рестрикций в ЕС были заблокированы активы Центробанка РФ более чем на 200 млрд евро.

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