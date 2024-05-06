Производить оружие за деньги ЕС. Брюссель хочет помочь Киеву

ЕС ищет новые решения, чтобы помочь Киеву с производством оружия. Одно из них - инвестировать в украинские компании. Как заинтересовать в этом бизнес ЕС и где брать деньги, обсуждают на Форуме оборонной промышленности.

Евросоюз должен интегрировать свои возможности с оборонной промышленностью Украины и найти деньги для того, чтобы финансировать производство необходимого оружия и боеприпасов на украинской территории. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время открытия Форума оборонной промышленности ЕС-Украина. В форуме, который начался в понедельник, 6 мая, в Брюсселе принимают участие более 140 оборонных фирм из 25 европейских стран.

По словам Борреля, цель форума состоит в том, чтобы его участники определили возможности совместных инициатив между украинскими и европейскими компаниями, занимающимися производством оружия, а также нашли пути для финансирования этих инициатив. Жозеп Боррель привел пример Дании, начавшей напрямую финансировать украинскую оборонную промышленность. "Если военное оборудование, которое нужно Украине, может быть быстро изготовлено украинской оборонной промышленностью, то будем покупать у них, давайте поможем им производить его у себя дома", - призвал участников форума главный дипломат ЕС.

Боррель: Следует помочь Украине производить оружие там, где оно нужно

Способность ЕС предоставить Украине "больше и быстрее" ракеты, боеприпасы и системы противовоздушной обороны - "это вопрос жизни и смерти тысяч мирных жителей и военных", а также вопрос безопасности всей Европы. "Я знаю о нескольких инициативах ЕС и стран-членов, которые должны дать свои результаты. Придет и американская военная помощь, хотя они (американцы. - Ред.) потеряли шесть месяцев, но мы должны исполнить и свою часть", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что беспилотники, которые производят в Украине, являются примером инноваций в современной оборонной промышленности. "Европейская оборонная система может предложить многое, но она может также и многому научиться у Украины", - отметил дипломат.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: Dursun Aydemir/Andalou/picture alliance

Боррель напомнил, что недавно ЕС представил свою первую оборонную стратегию, которая предложила "начать немедленную интеграцию украинских оборонных компаний в систему оборонной промышленности ЕС". В рамках этой стратегии в Киеве открыт Офис инноваций, который является посредником между украинскими стартапами и европейскими оборонными компаниями. "Но финансирование - это ключевой вопрос во всех этих усилиях", - подчеркнул Боррель.

Страны-члены ЕС согласились создать Украинский фонд в рамках Европейского фонда мира с бюджетом в пять миллиардов евро. По словам главы европейской дипломатии, как только страны-члены согласуют решение об использовании доходов от замороженных российских активов, эти ресурсы будут переданы Украине для ее военных нужд. Мое твердое убеждение: эти деньги должны быть направлены Украине, чтобы она была способна производить (оружие. - Ред.) сама, на своей территории, там, где она в этом нуждается, не тратя деньги на транспортировку. Мы должны быть более креативными и изучать новые пути предоставления военной помощи Украине", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Кулеба: Производственные возможности Украины превышают ее финансовые ресурсы

Расширение возможностей оборонной промышленности ЕС и Украины - политический вопрос, нуждающийся в политическом толчке, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обратившийся к участникам форума по видеосвязи. По его мнению, для этого необходимо создать совместное производственное пространство оборонной промышленности внутри самого ЕС с участием стран-партнеров и стран-кандидатов. "Важно отказаться от национального эгоизма и начать работать вместе. Ведь ни одна страна не способна в одиночку помочь Украине и защитить Европу. Это можно сделать только благодаря коллективным усилиям", - подчеркнул министр.

Украинские военные на передовой Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Кроме этого, украинская и европейская промышленности должны усилить свое сотрудничество, ведь Украина имеет реальный боевой опыт, быстрорастущие технологии и способности. "Многие правительства и компании уже сотрудничают с украинскими партнерами. Инвестировать в украинские оборонные проекты - отличный способ помочь Украине финансово. Ведь сегодня наши производственные способности намного превышают наши финансовые ресурсы", - отметил министр.

Боеприпасов у Украины пока недостаточно

Главная цель украинской правительственной делегации, которая приняла участие в форуме, состоит в том, чтобы найти дополнительное финансирование для сил обороны Украины. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, оборонная промышленность Украины имеет "дополнительные незаконтрактованные возможности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских денег". "Мы рассчитываем на деньги, которые поступают от замороженных российских активов, речь идет о миллиардах евро", - сказал Камышин, отвечая на вопрос, какие объемы финансирования украинского оборонного производства от европейской стороны ожидает Киев.

Министр сообщил, что продукция, производимая украинской оборонной промышленностью, "может дополнять" оборонную индустрию ЕС. "Мы делаем простые, недорогие вещи, которые работают, и для ЕС это важный элемент увеличения оборонных способностей всей Европы", - сказал Камышин.

В то же время он подчеркнул, что "в этой войне наши потребности больше, чем оборонные способности всех стран свободного мира вместе". Украинские Вооруженные силы особенно остро ощущают нехватку артиллерийских снарядов, и хотя отечественная промышленность начала их производство, но этого никогда не будет достаточно. "Сколько бы мы ни увеличивали свои способности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", - констатировал министр.

В настоящее время главными вызовами оборонной индустрии Украины является недостаточное финансирование, постоянные ракетные атаки войск РФ, а также глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха, отметил Камышин. "Все остальное перестало для нас быть сложностью", - подчеркнул он.