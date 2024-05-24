США выделили Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны США в субботу, 24 мая, этот пакет является частью усилий Вашингтона по оказанию помощи Киеву "в отражении нападения России под Харьковом", и призван помочь вооруженным силам Украины "удовлетворить самые насущные боевые потребности".

В частности, Украина получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 60 мм, 105 мм и 155 мм, противотанковые ракеты, некоторые другие виды снарядов, патроны для различного стрелкового оружия, а также машины для эвакуации техники и полевое обмундирование, в том числе костюмы химической и биологической защиты.

Пентагон отмечает, что это уже 58-й пакет военной помощи, предоставленный Киеву из запасов Минобороны США с августа 2021 года, согласно указам президента США Джо Байдена. Кроме того, он является пятым пакетом помощи Украине после того, как Конгресс США спустя несколько месяцев споров одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение Киеву 61 млрд долларов военной помощи в отражении полномасштабного российского вторжения.

Нехватка снарядов у ВСУ - проблема, которая пока не решена

Украина уже несколько месяцев сообщает о "снарядном голоде". Споры в Конгрессе США об оборонном бюджете, длившиеся с осени 2024 года, лишь усугубили ситуацию. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете New York Times отмечал, что Украина стала "политическим вопросом между партиями", в то время как критики поставок ей помощи "не понимают сути войны".

Проблему с нехваткой боеприпасов пытались решить другие союзники Киева. Так, Чехия в середине февраля объявила об инициативе по закупке 800 тысяч снарядов для Киева у третьих стран. Об увеличении объемов поставок артиллерийских боеприпасов ВСУ сообщал ранее и бундесвер.

При этом Украине по большей части требуются снаряды калибра 155 мм, так как это - стандарт для боеприпасов артиллерийских систем в странах НАТО, которые используют ВСУ. Украинский госконцерн "Укроборонпром" намеревался начать производство таких снарядов непосредственно в стране, но это не произойдет как минимум до июля, писала в марте газета The Washington Post.