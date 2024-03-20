WP: Украина не наладит выпуск снаряды калибра 155 мм до июля

Производство снарядов стандарта НАТО в Украине не начнется раньше второй половины 2024 года, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в "Укроборонпроме".

По информации издания The Washington Post , Украина не сможет в ближайшие месяцы запустить собственное производство снарядов калибра 155 мм, необходимых для поставляемых ей западных артиллерийских систем. Данных снарядов катастрофически не хватает на фронте, но их производство в стране может начаться не раньше "второй половины текущего года", пишет американская газета в среду, 20 марта, ссылаясь на представителя украинского госконцерна "Укроборонпром".

Собеседник издания, говоривший на условиях анонимности, отказался предоставить дальнейшие подробности в связи с секретностью вопросов национальной безопасности.

Снаряды калибра 155 мм - стандарт НАТО

Боеприпасы калибра 155 мм - это стандарт для орудий стран НАТО, который используются в артиллерийских орудиях, находящихся на вооружении многих стран по всему миру. ВСУ могут использовать от трех до шести тысяч таких снарядов ежедневно, оценивали ранее военные эксперты.

Украина, уже более двух лет обороняющаяся от полномасштабного вторжения РФ, получает данные снаряды от целого ряда стран, но нуждается в значительно большем их числе. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев получил только от США более 2 млн снарядов калибра 155 мм. Чехия несколько недель назад заявила, что предоставит ВСУ в ближайшее время до 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и до 300 тысяч калибра 122 мм. Переговоры о закупке у третьих стран велись по инициативе Праги с начала 2022 года.

19 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) сообщил о новом пакете военной помощи для Украины объемом в 500 миллионов евро, в который среди прочего будут включены 10 тысяч боеприпасов из запасов бундесвера. Кроме того, Германия оплатит закупку еще 180 тысяч снарядов для украинской армии, а также заключила контракт на производство 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов, добавил глава Минобороны ФРГ. В 2025 году немецкий концерн Rheinmetall построит снарядный завод в Украине.

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