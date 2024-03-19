"Рамштайн": ФРГ выделит Киеву 500 млн евро военной помощи

Берлин передаст Киеву 10 000 снарядов из арсенала бундесвера и 100 бронированных машин пехоты, заявил глава Минобороны ФРГ Писториус. В Пентагоне считают, что президент РФ не ограничится Украиной.

Германия сформировала новый пакет военной помощи для Украины объемом в 500 миллионов евро. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) сообщил во вторник, 19 марта, на полях очередной встречи Контактной группы по военной помощи Киеву в формате "Рамштайн".

В частности, Берлин передаст украинским военным 10 тысяч боеприпасов из запасов вооруженных сил ФРГ (бундесвера), которые могут быть доставлены безотлагательно. Кроме того, Германия оплатит закупку еще 180 тысяч снарядов для украинской армии, а также заключила контракт на производство 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов, добавил глава Минобороны ФРГ. В рамках пакета бундесвер также поставит Киеву 100 бронированных машин пехоты, 100 машин материально-технического снабжения и запасные части.

Писториус не обошел стороной вопрос возможной отправки немецких военнослужащих в Украину. Как подчеркнул глава Минобороны ФРГ, ему нечего добавить к позиции канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), ранее заявившего, что такой шаг исключен.

Пентагон: Помощь Киеву означает вклад в нашу общую безопасность

Расходы на оборону Украины являются "инвестициями в нашу общую безопасность", заявил в свою очередь министр обороны США Ллойд Остин. "Давайте не будем обманывать себя. Путин не довольствуется Украиной", - добавил глава Пентагона.

"Россия заплатила ужасную цену за имперские мечты Путина", - указал Остин. Однако Киев способен остановить президента РФ, если "мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для ее защиты", отметил глава Минобороны США. "Свободный мир не позволит Украине потерпеть неудачу", - резюмировал он.

Объемы помощи Украине

Встречи Контактной группы по военной помощи Украине проходят на авиабазе ВВС США Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц с апреля 2022 года. По оценке германского Института мировой экономики (IfW) в Киле, Соединенные Штаты к середине января выделили на военную, гуманитарную и иную помощь Украине 67,7 миллиарда евро, Германия - 22,05 млрд, Великобритания - 15,66 млрд. Для государств Евросоюза этот показатель составляет 144,1 млрд евро.

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