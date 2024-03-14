Rheinmetall к 2025 году построит снарядный завод в Украине

Подготовка к началу строительства нового завода по производству снарядов в Украине завершается, церемония закладки пройдет "в скором времени". Об этом в четверг, 14 марта, сообщил глава правления немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) на пресс-конференции по итогам 2023 года. По его словам, первые снаряды могут сойти с конвейера в Украине через 15 месяцев.

Речь идет о совместном германо-украинском предприятии. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Rheinmetall планирует ежегодно производить в Украине шестизначное количество артснарядов натовского калибра 155 мм, которые Киев пока может только импортировать.

Похожую фабрику Rheinmetall собирается построить и в Литве, сообщил Паппергер. В самой Германии, в Нижней Саксонии, концерн в феврале запустил строительство нового завода, в том числе по производству боеприпасов. Первая продукция ожидается весной 2025 года. Rheinmetall - один из крупнейших в мире производителей артиллерийских систем и снарядов.

Армин Паппергер (справа) и продукция Rheinmetall (фото из архива) Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Снарядный завод в Украине - не с нуля

Снарядный завод в Украине будет создаваться не с нуля. "Мы используем существующую инфраструктуру, чтобы не тратить много времени на возведение зданий, - сказал Паппергер, отвечая на вопрос DW. - У Украины нет времени, у них война, им нужно быстро".

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Паппергер признал, что строительство нового снарядного завода в Германии могло быть завершено на год раньше, но в начале полномасштабной агрессии России против Украины Rheinmetall не получил крупных заказов от правительства ФРГ, которые бы оправдали инвестиции в 300 миллионов евро. По его словам, ситуация изменилась, и Берлин планирует заказать более двух миллионов артснарядов. Сейчас Rheinmetall поставляет в Украину "сотни тысяч" снарядов разного калибра, сообщил Паппергер. По его словам, это почти вся его продукция в сфере производства боеприпасов в мире за исключением завода в ЮАР, чьи власти не дают разрешения на поставки в Украину.

В перспективе - бронетехника и ПВО

Паппергер оценил портфель заказов в рамках западной помощи Украине в размере "от двух до трех миллиардов евро" в год. Для сравнения - оборот концерна из Дюссельдорфа за 2023 год составил более семи миллиардов евро. В 2024 году он планирует превысить планку в 10 миллиардов.

Помимо снарядов Rheinmetall поставляет в Украину и другую свою продукцию. Глава концерна сообщил о передаче более 200 единиц бронетехники, в том числе танков Leopard. В Украине уже действует ремонтный завод Rheinmetall для переданной Киеву немецкой бронетехники. Ранее было объявлено о планах строительства завода по производству новой - первыми должны стать БТР и БМП, но когда это произойдет - вопрос открытый. "Потребности Украины огромны, - сказал Паппергер DW. - Ограничивающий фактор - деньги". По его словам, обычно такой завод мог бы производить до 400 гусеничных бронемашин в год, "но финансовых средств существенно не хватает".

Глава Rheinmetall также сообщил, что для производства основных боевых танков в Украине пока нет разрешения правительства Германии. По его словам, принято решение начать с производства легких и средних бронемашин, а потом перейти к тяжелым. В перспективе Rheinmetall также собирается наладить в Украине производстве своих систем ПВО. Сейчас Киеву переданы несколько образцов современных систем Skynex и Skyranger.

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