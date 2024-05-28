В ЕС призвали разрешить Киеву атаковать цели в РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель присоединился к требованию НАТО снять ограничения на использование западного оружия Украиной по целям на территории России. Это не противоречит законам ведения войны, указал он.

Вслед за генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом с призывом снять ограничения по использованию западного оружия Украиной выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Разрешить Украине применять это оружие для поражения объектов на территории РФ "в соответствии с нормами ведения войны вполне возможно" и не противоречит международному праву, заявил он во вторник, 28 мая, в рамках встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Боррель: нельзя лишать Украину возможности обороняться из-за риска эскалации

По мнению Борреля, снятие национальных ограничений на использование Украиной западного оружия становится все более важным, в том числе в связи с продолжающимися атаками на Киев с российской территории. При этом он указал, что некоторые страны используют в качестве аргумента таких ограничений риск дальнейшей эскалации отношений с Москвой. Но нельзя лишать украинцев возможность защищать себя, оправдываясь риском эскалации, добавил Боррель.

В свою очередь представляющая Германию на заседании Совета ЕС парламентский статс-секретарь при министре обороны ФРГ Зимтье Мёллер (Siemtje Möller) указала, что соответствующее решение Берлина было "принято суверенно на национальном уровне". Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже "все сказал" по данному вопросу, добавила она.

ПА НАТО призвала отменить ограничения для ВСУ

Накануне Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой призвала входящие в альянс страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по целям в России. Для такого решения пришло время, подчеркнул в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Союзники должны рассмотреть возможность "отменить некоторые из введенных ограничений", поскольку красные линии, проведенные некоторыми странами НАТО, "связали украинцам руки", заявил он в Софии. При этом он указал на тяжелую ситуацию на фронте, сложившуюся за последние недели в Харьковской области Украины.

Впервые Столтенберг выступил с таким призывом к странам НАТО в интервью журналу The Economist, опубликованном 24 мая. Начавшееся в мае наступление РФ в Харьковской области отчасти обусловлено тем, что у Украины нет разрешения использовать оружие, поставленное ей странами Запада, для атак по "законным военным целям на территории России", но "настало время союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, наложенные ими на использование оружия, которое они предоставили Украине", - отметил он.

Германия и Италия - против ударов Украины по территории РФ

Среди стран, которые пока исключают снятие запрета на использование оружия, переданного Киеву, для поражения целей в РФ, находятся, в частности, Германия и Италия. Так, канцлер ФРГ вновь отказался разрешать Украине наносить удары по военным объектам на российской территории оружием из Германии. По словам Шольца, на сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили". "И они работают. По крайней мере, я так считаю", - добавил он. В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "не понимает заявлений Столтенберга", и призвала к осторожности.

За снятие ограничений по западному оружию для Украины выступили ряд политиков из правящей в Германии коалиции и из оппозиции. Такие запреты дают преимущество развязавшей войну России и ее президенту Владимиру Путину, заявил эксперт по вопросам обороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц (Andreas Schwarz). "Путин хладнокровно пользуется нашими ограничениями на применение западного оружия", - подчеркнул он и призвал "переосмыслить и принять идеи генерального секретаря НАТО Столтенберга". С аналогичным заявлением выступил политик из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). Члены партии "зеленых" также призывали отменить ограничения на использование ВСУ западного оружия.