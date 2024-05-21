Россия начала военные учения с тактическим ядерным оружием

Маневры проходят в Южном военном округе в ответ на "угрозы отдельных западных официальных лиц", заявило Минобороны РФ. На учениях отрабатывают задействование комплексов "Искандер" и "Кинжал".

Россия начала военные учения с нестратегическим ядерным оружием в Южном военном округе неподалеку от границы с Украиной. Первый этап маневров включает практическую отработку вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает министерство обороны РФ во вторник, 21 мая.

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к ракетным пускам, указало ведомство. В то же время личный состав задействованных в маневрах подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования, добавили в Минобороны.

В начале мая Москва обосновала проведение маневров с нестратегическим, или тактическим, ядерным оружием необходимостью поддерживать готовность личного состава для реагирования, а также необходимостью обеспечить территориальную целостность и суверенитет государства "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России. В том же месяце Беларусь объявила о "внезапной проверке" тактического ядерного оружия.

США назвали позицию РФ безответственной

США еще в мае раскритиковали учения, объявленные Россией. "Безрассудно и безответственно со стороны лидера крупной ядерной державы бряцать оружием таким образом", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Несмотря на "безрассудную риторику" Москвы, официальный Вашингтон не заметил ничего, что заставило бы его изменить свою позицию стратегического сдерживания.

Тактическое ядерное оружие

К тактическому ядерному оружию относятся ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты). В отличие от стратегического оружия, мощность ТЯО не превышает нескольких килотонн в тротиловом эквиваленте.

В СССР проводились учения с использованием тактического ядерного оружия. В современной России таких маневров еще не было. С начала войны РФ против Украины страны Запада высказывали опасения, что Россия в случае неудач на фронте может применить тактическое ядерное оружие.

В феврале британская газета Financial Times опубликовала выдержки из секретных документов, касающихся российского тактического ядерного оружия. Из них следует, что порог применения таких вооружений Россией ниже официально заявляемого российскими властями. В частности, военные могут применить ТЯО не только в случае вторжения войск Китая, которое описано как один из сценариев, но и с целью "сдержать государства от агрессии или эскалации военных конфликтов".