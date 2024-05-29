Войска НАТО в Украине: "красные линии" под вопросом?

Чем больше Россия бомбит Украину, тем сильнее давление на западные табу. Одни страны санкционируют удары по целям в России, некоторые могут послать инструкторов в Украину. Будет ли бесполетная зона?

Похоже, плотину прорвало. Во время государственного визита в Германию во вторник, 28 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за то, чтобы позволить Украине наносить удары по военным объектам в России с помощью западного оружия. Ранее за это высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также представители правительств Великобритании, Польши и стран Балтии. США и Германия пока выступают против, опасаясь эскалации со стороны Москвы. Но давление нарастает.

Западное оружие против российского наступления под Харьковом

В эти дни президент Украины Владимир Зеленский все активнее выступает в европейских столицах за то, чтобы ему разрешили снять это табу. Украина сейчас находится в гораздо более слабом положении, чем раньше, отчасти потому, что США несколько месяцев не поставляли Киеву никакого оружия.

Центр Харькова, 2012 год Фото: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

На северо-востоке Украины, вблизи российской границы, Россия ежедневно атакует бомбами и ракетами второй по величине украинский город Харьков. В некоторых местах российской армии удалось закрепиться, и, по украинским сообщениям, она собирает силы для возможно еще более масштабного наступления. До сих пор Украина отвечала своим оружием только по целям на международно признанной территории России. Западные ограничения не распространяются на оккупированные территории.

Джахара Матисек, подполковник ВВС США и профессор Военно-морского колледжа США, считает, что Украина не сможет защитить такие города, как Харьков, без применения западного оружия по российским позициям у границы. Позволить России иметь "безопасную гавань на собственной территории" - это "плохая военная стратегия", сказал Матисек в интервью DW.

Европейские инструкторы на западе Украины?

Под вопросом и другие табу. Присутствие войск из некоторых стран НАТО в Украине теперь кажется возможным. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил, что подписал документы о присутствии французских военных инструкторов. Они могут "в скорости" приехать, чтобы осмотреть украинские учебные центры, сообщил генерал в социальных сетях в понедельник. Сырский рассказал об "амбициозном проекте". Он выразил надежду, что другие партнеры последуют его примеру. Однако Франция смягчила послание: по данным СМИ, после заявления Сырского из Парижа лишь сообщили, что тема обсуждается, на назвав деталей.

Отправка инструкторов в Украину для обучения - это первый возможный сценарий, сказал DW французский эксперт по внешней политике Николя Тензер: "Франция, возможно, готова сделать это. Думаю, как можно скорее". По его словам, инструкторов могут направить во Львов, Киев или другой город.

В Украину может направить инструкторов не только Франция. Польша тоже этого не исключает, как и страны Балтии. В феврале Макрон вызвал переполох, став первым лидером западного государства, который не исключил отправки войск в Украину. До тех пор это считалось одной из красных линий в войне России против Украины - как для Москвы, так и для Запада.

В начале мая Макрон повторил свои заявления и дал новый повод для дискуссий. Если России удастся добиться прорыва на фронте, а Украина попросит ввести войска, президент Франции сказал, что это необходимо будет рассмотреть. Пока что Зеленский не обращался с такой просьбой.

"По мере продвижения России НАТО рассматривает возможность отправки инструкторов на Украину", - такой заголовок был опубликован в New York Times в середине мая. По данным издания, это позволило бы правительству в Киеве быстрее, чем раньше, обучить срочно необходимых, недавно мобилизованных солдат и направить их на фронт. Самым важным ограничением выглядит следующее: Запад не хочет никаких прямых боестолкновений с российской армией.

Джахара Матисек считает, что развертывание инструкторов вполне осуществимо. "Вы могли бы легко отправить несколько тысяч западных солдат во Львов в рамках учебной миссии", - говорит военный эксперт. "Европейский Союз уже имеет такую учебную миссию и мог бы направить ее в Украину", - считает Матисек, который в апреле выступил соавтором статьи в американском журнале Foreign Affairs, призывающей европейцев сыграть ведущую роль.

Его предложение идет еще дальше. Западные страны могли бы разместить войска вдоль украинской границы и вглубь страны на правом берегу Днепра, говорит Матисек. "Я думаю, это стало бы очень четким сигналом для (президента России) Путина, что Запад больше не потерпит дальнейшего территориального захвата Украины", - говорит Матисек. "Если бы европейцы пошли на это, то освободилось бы до 20 украинских бригад, которые можно было бы развернуть ближе к фронту".

Среди экспертов есть и критики этой идеи. Некоторые обвиняют Макрона и его сторонников в том, что они обнажают европейские разделительные линии.

Ограниченная бесполетная зона

Если Запад действительно отправит войска в Украину, это также будет означать "усиление противовоздушной обороны" для их защиты, говорит американский военный эксперт Джахара Матисек. В Германии некоторые политики и эксперты выступают за то, чтобы страны НАТО сбивали российские беспилотники и ракеты над западной Украиной со своей территории.

ЗРК Patriot вблизи украинской границы могли бы защищать небо над западной Украиной Фото: BildFunkMV/IMAGO

В начале мая в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung появилась статья о том, что депутаты бундестага открыто выступают за это. Среди них были Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) из оппозиционного ХДС, а также представители правящих партий - Маркус Фабер (Marсus Faber) из СвДП, Агнешка Брюггер (Agnieszka Brugger) и Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из партии "зеленых". Предложение было выдвинуто, среди прочих, экспертом Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange). Идея заключается в том, чтобы такие страны, как Польша, защищали небо над западной Украиной на глубину около 70 километров.

Это будет фактически ограниченная бесполетная зона. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступает против любого участия НАТО и критикует подобные идеи. Шольц уже несколько недель ратует за увеличение поставок систем противовоздушной обороны в Украину. Недавно Германия отправила еще две - Patriot и IRIS-T.

Американский эксперт Матисек говорит, что ему понятна сдержанность Германии по отношению к России - по историческим причинам. Однако, по его мнению, риск эскалации допустим. Если бы западное развертывание оставалось ограниченным, а российские ракеты и беспилотники сбивались только над Украиной, но не над самой Россией или Беларусью, то это была бы "почти гуманитарная миссия", говорит Матисек.

Не все видят это именно так. Ограниченную бесполетную зону, вероятно, будет особенно трудно реализовать, говорят наблюдатели на Западе. До сих пор ни один лидер из стран НАТО не высказался в ее пользу. Россия со своей стороны угрожает. По мнению Москвы, западные солдаты в Украине станут мишенью для российских атак. Кремль оправдывает недавние учения своих войск с тактическим ядерным оружием тем, что некоторые страны Запада могут отправить солдат в Украину и позволить Киеву атаковать российскую территорию с помощью своего оружия.