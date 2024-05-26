  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

В ФРГ призвали Запад взять на себя ПВО в Западной Украине

Сергей Ромашенко
26 мая 2024 г.

Запад должен обеспечить ПВО в 100-километровом коридоре на западе Украины, считает христианский демократ Кизеветтер. Это позволит Киеву сосредоточиться на защите неба в Восточной Украине, указал он.

https://p.dw.com/p/4gHy9
Христианский демократ Родерих Кизеветтер выступает в бундестаге Германии
Родерих Кизеветтер (фото из архива)Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

На фоне российского наступления в Украине германский христианский демократ Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал Запад взять на себя противовоздушную оборону в западной части Украины. "Коалиция согласных могла бы расширить зону собственной ПВО на территорию западной части Украины в коридоре шириной от 70 до 100 км", - заявил эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном в воскресенье, 26 мая.

По словам Кизеветтера, это разгрузит вооруженные силы Украины в данном регионе и позволит им сосредоточиться на обеспечении противовоздушной обороны в восточной части страны.

Кизеветтер: "Мы не должны ничего исключать"

Немецкий политик также сообщил, что некоторые страны, к примеру Литва, рассматривают возможность отправки в Украину полевых лазаретов, саперов для разминирования местности и ремонтных войск. "Мы не должны ничего исключать и в рамках коалиции согласных должны определить, кто в состоянии сделать это. Это абсолютно допустимо в плане международного права и разумно с точки зрения политики безопасности", - уверен Родерих Кизеветтер.

Киев уже давно настаивает на расширении западной поддержки в сфере ПВО. После российского ракетного удара по гипермаркету в Харькове 25 мая, в результате которого погибли не менее 12 человек, президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Западу с таким призывом. "Если бы у Украины было достаточно систем ПВО и современных самолетов, то такие российские удары были бы невозможны", - подчеркнул он.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Готов ли Путин заморозить войну, удары ВСУ по Крыму, США грозят Грузии. DW Новости

Готов ли Путин заморозить войну, удары ВСУ по Крыму, США грозят Грузии. DW Новости

Владимир Путин готов остановить войну и начать переговоры о прекращении огня, если за Россией признают территории на нынешних линиях фронта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять приближенных к российскому президенту источников. После принятия в Грузии спорного закона об "иноагентах" США объявили о введении визовых запретов и пересмотре сотрудничества с этой страной.
Политика24 мая 2024 г.29:00 мин.
Владимир Зеленский проверяет сооружение фортификаций на Харьковщине, 9 апреля

Наступление РФ в Харьковской области: что произошло с фортификациями?

Наступление РФ в Харьковской области: что произошло с фортификациями?

После того как российские войска быстро повторно оккупировали пограничные населенные пункты в Харьковской области, в Украине выясняют, почему там не было обещанных эффективных фортификационных сооружений.
Политика16 мая 2024 г.
Показать еще