В ФРГ призвали Запад взять на себя ПВО в Западной Украине

Запад должен обеспечить ПВО в 100-километровом коридоре на западе Украины, считает христианский демократ Кизеветтер. Это позволит Киеву сосредоточиться на защите неба в Восточной Украине, указал он.

На фоне российского наступления в Украине германский христианский демократ Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал Запад взять на себя противовоздушную оборону в западной части Украины. "Коалиция согласных могла бы расширить зону собственной ПВО на территорию западной части Украины в коридоре шириной от 70 до 100 км", - заявил эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном в воскресенье, 26 мая.

По словам Кизеветтера, это разгрузит вооруженные силы Украины в данном регионе и позволит им сосредоточиться на обеспечении противовоздушной обороны в восточной части страны.

Кизеветтер: "Мы не должны ничего исключать"

Немецкий политик также сообщил, что некоторые страны, к примеру Литва, рассматривают возможность отправки в Украину полевых лазаретов, саперов для разминирования местности и ремонтных войск. "Мы не должны ничего исключать и в рамках коалиции согласных должны определить, кто в состоянии сделать это. Это абсолютно допустимо в плане международного права и разумно с точки зрения политики безопасности", - уверен Родерих Кизеветтер.

Киев уже давно настаивает на расширении западной поддержки в сфере ПВО. После российского ракетного удара по гипермаркету в Харькове 25 мая, в результате которого погибли не менее 12 человек, президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Западу с таким призывом. "Если бы у Украины было достаточно систем ПВО и современных самолетов, то такие российские удары были бы невозможны", - подчеркнул он.