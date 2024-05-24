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Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T

Жан Рофе
24 мая 2024 г.

Новая система ПВО вместе с недавно поставленной Patriot укрепит украинскую противовоздушную оборону, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Немецкая система IRIS-T SLM в Украине (фото из архива)
Немецкая система IRIS-T SLM в Украине (фото из архива)Фото: Air Force Ukraine

Германия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Она прибыла на территорию Украины в пятницу, 24 мая, сообщило министерство обороны ФРГ в соцсети Х.

По словам главы Минобороны Бориса Писториуса, речь идет о комбинированной установке, состоящей из IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, - "очень современной и хорошо зарекомендовавшей себя системы ПВО средней и малой дальности, непосредственно от немецкой промышленности". Вместе с недавно поставленной системой Patriot она укрепит противовоздушную оборону Украины, обороняющейся от "жестокой и противоречащей международному праву агрессивной войны России", отметил Писториус.

Ранее ВСУ уже получили от Германии три системы ПВО IRIS-T SLM и одну систему IRIS-T SLS, а также две системы ПВО Patriot, напоминает агентство AFP. По объемам военной помощи Украине Германия находится на втором месте после США среди стран мира. С начала войны Берлин выделил на поддержку Киева около 28 млрд евро.

 

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