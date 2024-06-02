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Шольц: Будем защищать каждый сантиметр территории НАТО

Евгений Жуков
2 июня 2024 г.

По мнению Олафа Шольца, угроза со стороны РФ будет сохраняться, а дипломатия возможна только с позиции силы. Канцлер ФРГ предупредил Москву о готовности НАТО защищать каждый сантиметр своей земли.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) ожидает, что угроза европейским странам со стороны России будет сохраняться и впредь. Об этом он заявил в воскресенье, 2 июня, на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове (федеральная земля Бранденбург), подчеркнув, что дипломатия будет успешной только с позиции силы.

Поэтому, по словам Шольца, изменения в политике безопасности были необходимы, чтобы показать России: "Мы готовы защищать от нападений каждый квадратный сантиметр территории НАТО".

"Поскольку угроза со стороны России сохранится, мы и другие союзники в прошлом году приняли решение направить дополнительные подразделения в страны Балтии и в будущем разместить там целую бригаду на постоянной основе", - указал глава германского правительства. Шольц подчеркнул, что речь идет о первом подобном случае для Германии и бундесвера.

Инициированное российским президентом Владимиром Путиным полномасштабное военное вторжение в Украину в феврале 2022 года ясно продемонстрировало, чего он хочет, считает Олаф Шольц. По мнению канцлера ФРГ, цели Путина заключаются в том, чтобы силой передвигать границы.

Несколькими днями ранее Берлин разрешил Украине наносить удары немецким оружием по военным целям в России, хотя еще незадолго до того Шольц выступал против этого шага.

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