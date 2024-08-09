В чем секрет высокого рейтинга партии Сары Вагенкнехт?

Созданная всего полгода назад партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" сейчас имеет все шансы не только войти в ландтаги, но и в правительства федеральных земель на востоке Германии. В чем причина?

Через три недели, в воскресенье, 1 сентября, в двух федеральных землях на востоке Германии - Тюрингии и Саксонии - пройдут парламентские выборы. В обеих землях в них впервые будет участвовать новая, созданная менее года назад, политическая партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ).

Основательница ССВ - Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) - долгое время была одним из лидеров посткоммунистической Левой партии, осенью прошлого года вышла из нее и увела за собой целый ряд своих единомышленников, что привело к расколу и Левой партии, и ее фракции в бундестаге. Первый съезд ССВ состоялся только в конце января этого года.

ССВ в опросах перед выборами в Тюрингии и Саксонии

Сейчас, всего полгода спустя, опросы показывают, что на выборах в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии, эта партия не только сумеет преодолеть пятипроцентный барьер, но и оставить далеко позади правящих на федеральном уровне и социал-демократов, и "зеленых", не говоря уже о либералах из СвДП, которые в земельных опросах, проведенных по заказу телеканала ZDF, уже вообще не фигурируют.

В Саксонии, где правительство возглавляет христианский демократ, рейтинг ССВ (11%) почти втрое выше, чем у Левой партии (4%), от которой этот союз отпочковался. В Тюрингии, где пост земельного премьер-министра занимает популярный и прагматичный посткоммунист Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) за "Союз Сары Вагенкнехт" собираются голосовать больше избирателей (19%), чем за Левую партию (15%), рейтинг которой вдвое ниже результата выборов в 2019 году.

Бодо Рамелов - первый и пока единственный представитель Левой партии на посту земельного премьер-министра Фото: Staatskanzlei Thüringen/dpa/picture alliance

В Тюрингии ситуация вообще экстраординарная. В опросах здесь лидирует (30%) правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), с которой ни одна другая партия иметь дела не хочет. На втором месте (21%) Христианско-демократический союз (ХДС), от которого партия Вагенкнехт отстает всего на два процентных пункта. Если в оставшиеся три недели ССВ поднажмет и на выборах опередит ХДС, то сможет претендовать на пост земельного премьер-министра нового коалиционного правительства.

ССВ, в отличие от АдГ, - это партия, о допустимости сотрудничества с которой на земельном уровне уже заявили и христианские демократы, и социал-демократы, и посткоммунисты. Это значит, что в Тюрингии, например, мог бы возникнуть тройственный союз из ССВ, Левой партии и социал-демократов, а в Саксонии - из ХДС, ССВ и "зеленых". Впрочем, немецкие аналитики допускают любые, даже очень экстравагантные правительственные комбинации лишь бы не допустить до власти правых популистов.

Вертикальный старт новой партии

В новейшей истории Германии такого еще не бывало: партия, созданная менее года назад, имеет реальные шансы войти в правительство по итогам предстоящих земельных выборов, а в Тюрингии - даже возглавить местное правительство.

Трансформация партийно-политического ландшафта на востоке Германии, в бывшей ГДР, происходит с головокружительной для таких процессов быстротой. Еще недавно сильнейшей оппозиционной силой здесь была Левая партия, а в Тюрингии - даже пока еще правящей пусть и в правительстве меньшинства.

АдГ особенно популярна на востоке Германии Фото: Daniel Lakomski/IMAGO

Перелом наступил в 2019 году, когда во всех землях на востоке Германии (за исключением Тюрингии), электоральный потенциал Левой партии сократился примерно вдвое - с 20% до 10%. Два года спустя на общефедеральных выборах партия не сумела преодолеть пятипроцентный барьер и оказалась представленной в бундестаге только благодаря трем прямым мандатам.

Теперь ее рейтинг так просел, что и в некоторых восточных федеральных землях, которые раньше были ее оплотом, Левая партия рискует также не преодолеть пятипроцентный барьер. И это при том, что значительная часть кадрового состава "Союза Сары Вагенкнехт", это те же самые люди, которые раньше составляли костяк Левой партии, и программные установки обеих партий во многом совпадают. Но все-таки не во всем.

Что отличает ССВ от Левой партии

Самые большие совпадения - в социальной политике. Обе партии выступают за повышение пенсий и заработных плат, за увеличение налогов на сверх- и просто богатых жителей Германии, за большую социальную справедливость.

Самые большие отличия - в миграционной политике. Если левые - классические интернационалисты, считающие, что Германия обязана помогать всем обездоленным в мире, ищущим своего счастья в Европе, то партия Вагенкнехт выступает за жесткую миграционную политику, требуя ограничить приток мигрантов до того уровня, сказано в ее партийной программе, "который бы не превышал возможности нашей страны и ее инфраструктуры". Многие аналитики считают, что именно недовольство немцев миграционной политикой федерального и земельных правительств стало главной причиной успеха ССВ. По данным социологов, партия Вагенкнехт сумела перетянуть на свою сторону примерно 20% тех избирателей, которые раньше голосовали за Левую партию.

"Хёкке - нацист", - написано на транспаранте участников акции протеста против лидера АдГ в Тюрингии Бьёрна Хёкке Фото: dpa

Привлекателен ССВ и для тех недовольных наплывом мигрантов избирателей, которые по этой причине могли бы считаться электоральным потенциалом правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Партия Вагенкнехт представляется достойным выходом, во-первых, для тех, которые не могут голосовать за правых популистов из отвращения к некоторым типажам в этой партии и их националистической риторике.

Вторая категория потенциальных избирателей АдГ - въедливые немцы из числа сторонников социальной справедливости, которые, не пожалев времени на внимательное изучение партийных программ, поняли, что экономическая политика АдГ отвечает интересам, в первую очередь, очень состоятельных людей. Для обеих категорий противников безграничной миграции ССВ - то, что надо.

Миграция, Россия и вопросы войны и мира

Но вот отношение к России и ее войне против Украины может выйти "Союзу Сары Вагенкнехт" боком. В первых числах августа в немецких СМИ было опубликовано открытое письмо правозащитников и диссидентов бывшей ГДР, которые настоятельно предостерегают другие партии от какого бы то ни было сотрудничества с ССВ.

На карнавале в Майнце Сару Вагенкнехт и сопредседателя АдГ Алис Вайдель изобразили в одной кампании с Владимиром Путиным Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Авторы письма и его подписавшие, в том числе бывшая уполномоченная правительства ФРГ по работе с архивами министерства госбезопасности ГДР Марианне Биртлер (Marianne Birthler), правозащитница из Тюрингии Барбара Зенгевальд (Barbara Sengewald) и последний министр иностранных дел ГДР Маркус Мекель (Markus Meckel), обращают внимание на ложь и российские нарративы, которые распространяют Сара Вагенкнехт и ее сподвижники.

В качестве примера они приводят высказывания самой Вагенкнехт, уверявшей в середине 2023 года, что, дескать, все военные эксперты исходят из неминуемого и скорого поражения Украины, что было не так. Еще речь идет о подхваченном деятелями ССВ российском мифе об участии французских военнослужащих в боях на стороне ВСУ, о некритичном отношении к внутриполитической ситуации в России, замалчивании репрессий и тиражировании тезисов Кремля о том, что у власти в Украине, дескать, находятся фашисты.

Впрочем, и сама Сара Вагенкнехт несколько дней назад заявила, что ее партия согласится на участие в земельном правительстве только с таким коалиционным партнером, который "и на федеральном занимает четкую позицию в пользу дипломатии и против подготовки к войне".