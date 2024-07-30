Высылать ли беженцев в Сирию и Афганистан? В Берлине спорят

В немецком правительстве по-разному отнеслись к решению суда, согласно которому, сирийцу отказали в защите в ФРГ. В отличие от канцлера, глава МИД выступает против депортации на родину граждан Сирии и Афганистана.

После жарких споров о проекте федерального бюджета на 2025 год (пока еще не оконченных) в коалиционном правительстве ФРГ, состоящем из социал-демократов, "зеленых" и либералов, назревает новая дискуссия. Но если в бюджетных вопросах упорно стоял на своем глава Минфина Кристиан Линднер (Christian Lindner) из либеральной СвДП, то теперь занимает отличную от всех позицию министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) из партии "зеленых".

Камнем преткновения для входящих в правящую коалицию партий в этот раз стало принятое несколько дней назад решение высшего административного суда федеральной земли Северный Рейн - Вестфалии. А рассматривали судьи в Мюнстере иск сирийца, который требовал от немецких властей предоставить ему в Германии субсидиарную защиту, которая делает невозможной его депортацию из ФРГ на родину. Мотивируя отказ, судьи указали, что в настоящее время нельзя считать всю Сирию ареной гражданской войны, так что депортация в некоторые ее регионы вполне допустима.

Больше всего беженцев в ФРГ - из Сирии и Афганистана

Германия вот уже почти десять лет находится в эпицентре миграционного кризиса, разразившегося в Евросоюзе в 2015 году, когда сюда хлынул поток беженцев, значительная часть которых спасалась от гражданской войны в Сирии. Сирийцы и до сих пор представляют собой наиболее многочисленную группу соискателей убежища в Германии. На конец прошлого года в ФРГ, по данным федерального статистического ведомства, находились (с разным статусом) 972 460 граждан Сирии.

Семья сирийских беженцев в общежитии в Гамбурге Фото: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

На втором месте (419 410 в конце 2023 года) - афганцы, которые стали в массовом порядке обращаться за убежищем к немецким властям после прихода к власти талибов в августе 2021 года. (Украинские беженцы, которых в Германии около миллиона, в данном случае - совсем другая история. Им не требуется ходатайствовать об убежище, они получают временную защиту автоматически решением ЕС).

Что мешает депортации сирийцев и афганцев

По сравнению с беженцами из большинства других стран, например из североафриканских, или из Грузии, или из России, доля предоставления гражданам Сирии и Афганистана убежища в Германии (Asyl) или той или иной степени защиты достаточно высока.

Миграционное ведомство в Берлине Фото: Adam Berry/Getty Images

Но даже те сирийцы и афганцы, ходатайства которых о предоставлении убежища были отклонены, продолжают оставаться в Германии. Считается (или считалось до решения суда в Мюнстере), что депортация тех, кому было отказано в убежище, в Сирию или Афганистан недопустима, поскольку, согласно закону о пребывании иностранцев в ФРГ, нельзя высылать человека в страну, где ему угрожает опасность стать жертвой репрессий, пыток, смертной казни или военных действий.

Принимая решение о предоставлении или непредоставлении того или иного статуса, позволяющего оставаться в Германии, сотрудники Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) руководствуются и фактами, представленными самим соискателем, и другими источниками, в частности, непубличными рекомендациями МИД ФРГ, информацией немецких и дружественных зарубежных спецслужб, а также аргументами, содержащимися в решениях судов на этот счет. Так вот, суд в Мюнстере провел нешуточное собственное расследование, прежде чем отказать гражданину Сирии в его иске.

Почему отказали сирийцу в защите

Выяснилось, например, что в самоуправляемой курдами провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии этому сирийцу-курду не грозил, как он утверждал, ни призыв в армию Асада, ни репрессии со стороны местных властей. И в случае возвращения в родную провинцию ему также ничто не угрожает. Кроме того, выяснили судьи, в провинции Эль-Хасака ежедневно фиксируются 3-4 происшествия, представляющие угрозу для местных жителей. Но при населении в 1,2 млн человек и площади в 23 тыс. квадратных километров это вполне терпимая ситуация.

Министр юстиции Марко Бушман Фото: Achille Abboud/IMAGO

Это означает, прокомментировал решение суда министр юстиции из СвДП Марко Бушман (Marco Buschmann), что нельзя объявлять всю Сирию территорией, опасной для жизни гражданских лиц. Следует исходить из того, заявил министр, что "сейчас в этой стране есть очень опасные регионы, но есть и такие регионы, где вовсе не обязательно имеется угроза жизни и здоровью людей". К такому выводу пришли, кстати, на своем совещании в конце июня и земельные министры внутренних дел, посчитавшие безопасным и регион Дамаска.

Не в пользу сирийского соискателя убежища в Германии говорило и его криминальное прошлое: сириец, находившийся в Германии с 2014 года, занимался нелегальной перевозкой мигрантов из Турции в страны ЕС, за что в Австрии был приговорен к тюремному сроку.

Канцлер обещает скоро начать депортации

В Германии уже давно говорят о необходимости отменить запрет на депортации в Сирию и в Афганистан, и разрешить высылать туда хотя бы преступников и радикальных исламистов. Особенно острой эта тема стала в повестке дня после того, как 31 мая в Мангейме афганец-исламист, живущий в Германии уже много лет, напал с ножом на группу людей и зарезал подоспевшего им на помощь полицейского.

Между тем очень на руку тема преступности среди афганских и сирийских беженцев правым популистам из "Альтернативы для Германии" (АдГ) и левым популистам из "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ): рейтинги обеих партий растут благодаря ей как на дрожжах. А уже в сентябре - выборы в трех федеральных землях на востоке Германии, где позиции популистов и без того весьма сильны.

Олаф Шольц на пресс-конференции перед уходом в летний отпуск Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Вот и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал сделать выводы, в частности, из трагедии в Мангейме. На пресс-конференции перед уходом в летний отпуск он заявил: "Мы будем депортировать - в первую очередь преступников - в Афганистан, но и в другие страны, такие как Сирия". Канцлер, правда, признал, что процедура эта не из легких, но пообещал журналистам, что уже скоро они смогут писать репортажи о высылке, в частности, афганцев из Германии на родину. И чтобы ни у кого не осталось сомнений в подходе канцлера к проблеме нелегальной миграции, он задал вопрос сам себе и сам же на него ответил: "Имеем ли мы право выбирать, кто будет прибывать в нашу страну? Отвечу: да".

Проблема, однако, в том, что ни с Афганистаном, ни с Сирией у Германии нет ни прямого авиасообщения, ни дипломатических отношений, необходимых для осуществления процедуры депортации. Нужны страны-посредники. По сведениям источников DW в немецком МВД, непубличные переговоры о посредничестве в высылке афганцев на родину ведутся с Пакистаном и Узбекистаном, а сирийцев в регион Дамаска предполагается отправлять напрямую авиакомпаниями Турции и Ирака.

Как оценивает ситуацию в Сирии и Афганистане МИД ФРГ

Но в правительстве Шольца не все разделяют его жесткий подход к беженцам из Сирии и Афганистана, которым немецкие власти отказали в защите. Против по-прежнему выступает возглавляемое Анналеной Бербок министерство иностранных дел. Газета Bild am Sonntag раздобыла непубличную оценку ситуации в Сирии, которая является одним из источников информации при принятии решения сотрудниками BAMF.

У главы МИД ФРГ Анналены Бербок другой взгляд на проблему депортации в Афганистан и Сирию Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Оценка прежняя: по всей стране, мол, ведутся боевые действия, по всей стране нарушаются права человека, по всей стране применяются пытки и казни, жертвами которых становятся и граждане Сирии, решившие добровольно вернуться из Германии на родину. Столь же удручающая и оценка МИД ФРГ о ситуации в Афганистане. Следовательно, и высылать людей из Германии на верную погибель, даже если речь идет о преступниках, немецкие дипломаты считают негуманным.

Но суд в Мюнстере пришел к другому выводу. В обосновании его решения приводятся данные международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, которые в период 2017-2021 годов задокументировали 66 (65) случаев репрессий против вернувшихся на родину сирийцев. В общей же сложности с 2016 по 2021 года в Сирию вернулись более 280 тыс. беженцев, поэтому факты правозащитников, как и оценки МИД ФРГ, сочли судьи, нельзя считать репрезентативными.

Спор в правительстве Германии по вопросу о депортации беженцев в Сирию и Афганистан только начинается. Анналена Бербок, скептически оценив решение суда в Мюнстере, уже заявила, имея в виду обещание канцлера журналистам, что "в такие тревожные времена не является вкладом в обеспечение безопасности давать обещания, которые уже на следующий день не знаешь, как выполнить".