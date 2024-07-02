Беженцы в Греции: "Мы не вернемся в Сирию - ради детей"

Айхам со своими родителями бежал из Сирии в Турцию, а потом в Грецию. Прошение этой семьи об убежище в ЕС было дважды отклонено. Как живут сирийские беженцы в греческом лагере Схисто? Репортаж DW.

Лагерь беженцев Схисто расположен на окраине Афин, примерно в получасе езды от центра греческой столицы. Ландшафт здесь неприглядный. Рядом с лагерем - входные ворота, стена и колючая проволока находящегося по соседству объекта ВМС Греции. Ранним утром температура воздуха уже превышает 30 градусов. Дует слабый, горячий ветер. Воздух сухой и пыльный. Несмотря на жару, в Схисто уже что-то происходит. Мальчик лет пяти бегает босиком по пыльной земле и наблюдает за группой пожарных, проводящих учения по технике безопасности.

На многих контейнерах в лагере Схисто дети оставили разноцветные отпечатки своих рук Фото: Sofia Kleftaki/DW

В настоящее время в Схисто живут 193 ребенка в возрасте до 17 лет вместе со своими семьями. В основном, это выходцы из Сирии, Афганистана, Сомали и Ирака. Детей без сопровождения взрослых в Схисто больше нет. Раньше в греческих лагерях для беженцев - в том числе и здесь - существовала так называемая "безопасная зона" для несовершеннолетних, которые оказались здесь без взрослых. Однако теперь все иначе - все несовершеннолетние, находящиеся в Греции без родителей, теперь размещаются в отдельных лагерях.

Беженцы из Сирии: "Хотим лучшего для наших детей"

11-летний Айхам Альбахш живет со своей младшей сестрой 8-летней Лин и родителями в Схисто уже семь месяцев. Мы встречаем мальчика вместе с переводчиком и сотрудником лагеря в офисе, где решаются вопросы социальной интеграции беженцев. На стенах висят красочные картины и поделки, а к потолку прикреплен мобильный телефон с надписью: "счастье".

Айхам и Лин с переводчиком и сотрудником лагеря Фото: Sofia Kleftaki/DW

Семья Айхама бежала из охваченной войной Сирии в Турцию и в течение восьми лет жила в городе Мерсин на турецком побережье Средиземного моря. В ноябре 2023 года родители с детьми отправились на греческий остров Кос, а через месяц оказались в Схисто. "Мы были в пути три дня, я это помню", - говорит Айхам. Других подробностей их побега в Грецию он не помнит.

"То, что мы пережили в Турции, было ужасно. Это ужасно, когда твои дети приходят домой из школы и говорят, что подверглись насилию. Это небезопасная страна", - говорит 34-летняя мать Айхама Алаа Альхатаб. Женщина рассказывает, что в Греции она чувствует себя в безопасности и что персонал из Схисто хорошо относится к ней и ее детям. Но, к сожалению, и он не может помочь этой семье - прошение о предоставлении убежища уже было дважды отклонено. И теперь семья не знает, что будет дальше. Возвращаться в Сирию они не хотят ни при каких обстоятельствах. "Я хочу лучшего для своих детей. Все, что у меня сейчас есть, - это только надежда", - говорит Алаа Альхатаб.

Алаа Альхатаб с детьми Лин и Айхамом Фото: Sofia Kleftaki/DW

Канада, Великобритания, Германия - неизвестно, куда семья отправится дальше. Дети в Схисто знают от своих родителей только то, что Греция - это остановка на пути. Надолго ли они здесь - неизвестно.

Мечта беженцев о своем доме

Каждая семья в Схисто живет в своем контейнере. Он состоит из двух отдельных спален с односпальными и двухъярусными кроватями, кухни с плитой и холодильником, а также ванной комнаты. Горячая вода в Схисто есть благодаря солнечным батареям и электрическими бойлерам. Все контейнеры также оснащены кондиционерами. Помимо жилых контейнеров, есть в лагере специальное помещение для людей с ограниченными возможностями, в котором есть пандус.

Надписи и рисунки детей на здании школы в лагере беженцев Фото: Sofia Kleftaki/DW

Поскольку в Греции сейчас летние каникулы и дети не ходят в школу, большую часть дня они проводят в контейнерах, где более прохладно. Только по вечерам, когда жара спадает, они выходят на улицу, играют на детской площадке и на небольшом футбольном поле. Самые яркие моменты в повседневной жизни Айхам и Лин - это поездки на мероприятия за пределами лагеря.

Алаа Альхатаб сопровождала своих детей в поездке на мероприятие в рамках Недели беженцев. В центре Афин вместе с другими детьми-беженцами Айхам и Лин разрисовывали дом из картона, принимая участие в интерактивном мастер-классе. "Самое сложное для меня - это почти ежедневные вопросы моих детей о том, когда же мы наконец переедем в свой собственный дом", - рассказывает мать двоих детей.

Подготовка к жизни вне лагеря беженцев

Большинство детей уже могут общаться на греческом языке, многие также говорят по-английски. Почти все дети школьного возраста учатся в греческих школах - хотя есть и те, кто не ходит в школу. "Мы не можем и не хотим заставлять этих детей и их родителей", - говорит Томас Папаконстантину, директор лагеря Схисто. Папаконстантину руководит этим лагерем с 2020 года и заботится не только об обеспечении беженцев жильем и об их медицинском обслуживании, но и постоянно пытается улучшить условия жизни в лагере.

Томас Папаконстантину и его команда заботятся о детях и взрослых в лагере Схисто Фото: Sofia Kleftaki/DW

Папаконстантину и его команда придают особое значение тому, чтобы дети развивались и получали знания за пределами Схисто. Руководитель лагеря регулярно организует экскурсии для участия в спортивных и культурных мероприятиях. Так, совсем недавно Айхам и Лин посетили финал Лиги конференций УЕФА и стадион "Каллимармаро", где проходила церемония зажжения Олимпийского огня к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Айхам достает из контейнера мяч и с восторгом рассказывает о своем посещении финала Лиги конференций УЕФА. 12 детей из Схисто, включая Айхама и его сестру Лин, сопровождали на поле игроков греческой команды. Тринадцатилетнему Хусейну даже разрешили передать мяч. "Дети не хотели снимать свои футболки в течение недели после игры", - рассказывает нам один из сотрудников лагеря Схисто. "Мне разрешили сопровождать игрока, забившего гол!", - с гордостью рассказывает Айхам. Однако в будущем он хочет стать не футболистом, а врачом или летчиком. Лин любит футбол также, как и ее брат. Но в будущем она видит себя врачом-педиатром.