Гибель полицейского в ФРГ: скорбь и споры о высылке беженцев

Полицейский в ФРГ умер от ножевых ранений, нанесенных беженцем из Афганистана, напавшим на участников антиисламского митинга. Эта трагедия вызвала дискуссию о мерах безопасности и возобновлении депортаций афганцев.

Новость о том, что в больнице от полученных травм умер полицейский, которого ранил ножом афганский беженец, напавший на участников митинга антиисламского движения Pax Europa на рыночной площади в центре Мангейма, в результате чего были ранены несколько человек, потрясла Германию и подстегнула дискуссию о том, какие меры необходимы для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. Трагедия в Мангейме произошла за несколько дней до начала в ФРГ чемпионата Европы по футболу. В связи с произошедшим вновь обсуждается и возможное возобновление депортаций граждан Афганистана на родину.

"Мы скорбим по нашему коллеге - он отдал свою жизнь, чтобы защитить других, - пишут на странице полиции Мангейма в Facebook сослуживцы погибшего. - Мы глубоко потрясены и ошеломлены. Эта утрата касается нас всех". Под полицейским постом сотни комментариев с выражением соболезнований.

Траур по погибшему полицейскому

"Насилие, с которым мы сталкиваемся каждый день, безжалостно, жестоко, бесчеловечно и часто смертельно, - заявил Ральф Кустерер (Ralf Kusterer) из профсоюза полицейских. - Рассуждениями о демократии, свободе слова и выражения мнений не достучаться ни до преступников, не осознающих свою вину, ни до религиозных фанатиков, чей образ мыслей представляется нам совершенно чуждым и абсурдным".

Траурная церемония в честь погибшего полицейского в Мангейме Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Томас Штробль (Thomas Strobl), министр внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг, в которой расположен Мангейм, распорядился разместить траурную символику на всех полицейских патрульных машинах и не снимать ее вплоть до похорон погибшего 29-летнего коллеги. Приспущены в этот понедельник, 3 июня, флаги на ратуше Мангейма, на полицейских катерах, перед участками полиции и на здании земельного министерства внутренних дел. В знак поддержки своих земельных коллег и сотрудники федеральной полиции (Bundespolizei) разместили траурную символику на своих машинах по всей Германии.

Соболезнования родным и близким погибшего полицейского выразил генеральный секретарь немецкого исламского сообщества Milli Görüs Али Мете (Ali Mete). "Дай Бог его семье и друзьям сил и терпения пережить эту утрату. Исламское сообщество скорбит вместе с ними. Ваша боль - это и наша боль", - написал Мете и добавил, что испытывает одновременно гнев в отношении преступника: "Это преступление в корне противоречит нашей вере и убеждениям. Оно не может быть оправдано ничем, абсолютно ничем".

Что известно о нападавшем

О преступнике, 25-летнем выходце из Афганистана, известно лишь то, что в Германии он оказался в 2014 году еще подростком, что он женат, имеет двух детей, живет в городе Хеппенхайм в федеральной земле Гессен, на учете в полиции не состоял. Некоторые немецкие СМИ называют его имя - Сулейман А. Новой информации, в частности, о мотивах преступника нет: чтобы остановить нападавшего на участников антиисламского митинга, полиция была вынуждена применить оружие, афганец жив, прооперирован, но, по словам врачей, пока не может быть допрошен.

Полиция на рыночной площади в Мангейме после ножевой атаки Фото: Rene Priebe/dpa/picture alliance

По сведениям некоторых немецких СМИ, в июле 2014 года афганцу было отказано в предоставлении убежища в Германии, но он не был выслан и имеет временный вид на жительство в Германии.

Лидер либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП), министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) в социальной сети Х заявил, что "разгневан происходящим в нашей стране". "Мы должны дать отпор исламистскому терроризму", - заявил Линднер и пообещал увеличить финансирование немецких органов правопорядка.

"Это убийство должно иметь жесткие последствия, в том числе для тех, кто симпатизирует преступнику", - заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ - Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Но одновременно он призвал "избегать всякого раскола нашего общества во всем его многообразии".

Какие ножи запрещены в ФРГ

Заместитель председателя парламентской фракции социал-демократов Дирк Визе (Dirk Wiese), в свою очередь, предложил в качестве срочной меры расширить в немецких городах и коммунах зоны, которые запрещено посещать, имея при себе нож. Это, по словам депутата, могло бы расширить возможности местной полиции проводить профилактические мероприятия, чтобы пресекать действия "радикальных спонтанных преступников-одиночек".

Ножи-бабочки запрещены в Германии Фото: imagrbroker/imago

В правительстве ФРГ, однако, не видят необходимости ужесточать действующее законодательство, касающееся холодного оружия. На правительственной пресс-конференции в понедельник, 3 июня, пресс-секретарь МВД указал на уже введенный запрет, в частности, на приобретение и ношение за пределами собственного дома ножей определенных типов и размеров - ножей-бабочек, выкидных, финок с длинной клинка более 12 сантиметров.

Представитель МВД напомнил также о предложении министра Нэнси Фезер (Nancy Faeser) ввести полный запрет для пассажиров общественного транспорта иметь при себе какое бы то ни было оружие. Процесс согласования между властями федеральных земель на этот счет идет.

Дискуссия о депортации в Афганистан

К более решительным мерам призвали сопредседатели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla). Они считают, что причиной возросшего риска для жизни немецких полицейских стала "ошибочная миграционная политика и политика по обеспечению безопасности". Они требуют немедленно прекратить прием беженцев из Афганистана и возобновить депортации в эту страну, приостановленные после прихода к власти в Кабуле талибов в 2021 году.

Депортации в Афганистан возобновят? Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ранее с таким предложением выступал и генеральный секретарь СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). Правда, высылать на родину он требовал не всех афганцев, получивших отказ в предоставлении убежища в Германии, а только осужденных преступников или подозреваемых в намерении совершить теракт.

Такое требование поддерживает теперь и социал-демократ Дирк Визе. "Любой, не имеющий немецкого паспорта и совершающий серьезные преступления или представляющий угрозу общественной безопасности, - заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung, - должен быть как можно скорее выслан из нашей страны". Соответствующее решение, по его словам, должно принять правительство Германии: "После оправданной временной приостановки депортаций министерство иностранных дел должно, наконец, предоставить возможность снова высылать людей в Афганистан".